«Шахеди» запускали з окупованої Балаклави: Ігнат повідомив деталі нічної атаки

Ігнат зазначив, що сьогодні не було стовідсоткового результату: лише 9 із 15 БПЛА знищено

У ніч проти 12 грудня російські загарбники запускали по Україні дрони-камікадзе «Шахед» з території тимчасово окупованої Балаклави у Криму. Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарфону.

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«Від вечора почалися звичні для нас атаки «Шахедів». Цього разу вони летіли з району Балаклави, з тимчасово окупованого Криму, заходили вони як зазвичай з півдня. Ну і знищувалися підрозділами мобільних вогневих груп, які дедалі ефективніше відпрацьовують по «Шахедах», – розповів Ігнат.

Ігнат зазначив, що сьогодні не було стовідсоткового результату: лише 9 із 15 БПЛА знищено.

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«Але і не всі безпілотники досягли бажаних цілей...Впливають, звичайно, на відбиття повітряного нападу погодні умови. Нічний час, хмарність, туман заважають більш ефективно відпрацьовувати», – додав речник.

Як повідомлялося, у ніч на 12 грудня російські окупанти атакували Україну ударними дронами типу «Shahed» та двома керованими авіаційними ракетами.

Крім того, увечері 11 грудня, зенітними ракетними підрозділами повітряного командування «Схід» знищено дві керовані авіаційні ракети Х-59 на Запоріжжі та Дніпропетровщині.

Нагадаємо, триває 657-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 89 бойових зіткнень.