Росіяни атакували Одесу ракетою Х-59, Сили оборони Півдня повідомили про наслідки

На щастя, люди не постраждали

У передвечірній час 30 грудня ворог здійснив ракетний удар по Одесі. Про це повідомили Сили оборони Півдня.

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З літака тактичної авіації, який заходив з акваторії Чорного моря, було випущено авіаційну керовану ракету Х-59. Вона влучила по території одного з підприємств. Люди не постраждали.

Нагадаємо, під час масштабної атаки на центр Харкова у суботу, 30 грудня, росіяни поцілили в готель.

Раніше начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що окупанти нанесли більше шести ударів. Є пошкодження цивільної інфраструктури: лікувальної установи, багатоквартирних житлових будинів, магазинів та інших громадських місць, транспорту. Профільні служби працюють на місцях влучань.