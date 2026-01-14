Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

У мережі фіксується розсилка фейкових листів від Міненерго (фото)

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
У мережі фіксується розсилка фейкових листів від Міненерго (фото)
У Міненерго повідомили про фішингову розсилку
фото: Міненерго/Telegram

Фейкові листи можуть містити шкідливе програмне забезпечення

Українцям надходять електроні листи з фішингової розсилки від імені Міністерства енергетики України. У Міненерго повідомили, що ця розсилка є фейковою, міністерство не здійснює таких розсилок. Про це інформує «Главком» із посиланням на повідомлення Міненерго.

«Фіксується фішингова розсилка електронних листів від імені Міністерства енергетики України. Листи містять заклики до оплати та вкладені файли / посилання для їх завантаження», – повідомили у міністерстві. Там також закликали не відкривати ці листи.

Фіксується фішингова розсилка електронних листів від імені Міністерства енергетики України
Фіксується фішингова розсилка електронних листів від імені Міністерства енергетики України
фото: скриншот Міненерго/Telegram

Річ у тім, що подібні файли можуть містити шкідливе програмне забезпечення, за допомогою якого зловмисники можуть отримати доступ до ваших даних та гаджетів. «Закликаємо не відкривати вкладення, не переходити за посиланнями та не здійснювати жодних оплат за такими листами», – закликали у Міненерго.

Нагадаємо, як нещодавно у мережі було зафіксовано активне поширення дезінформації, яку веде Росія, а також ресурси, замасковані під українські, з маніпуляціями щодо відключень електроенергії в Україні. Ворожі наративи стверджують, що влада України «несправедливо розподіляє електроенергію», залишаючи східні області без світла, тоді як захід країни, мовляв, не страждає від відключень.

Раніше «Главком» писав про те, що пропаганда РФ продовжує поширювати дезінформаційні повідомлення про «повний контроль» над Куп’янськом та про «успішне відбиття» російськими військовими українських наступів на місто.

Читайте також:

Теги: Міненерго хакер фейк

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

В.о. міністра енергетики України Артем Некрасов зробив низку заяв
Чому українцям не варто очікувати на скасування відключень світла. Міненерго зробило низку заяв
18 грудня, 2025, 15:12
Поки уряд та нардепи зволікають з обранням міністра енергетики, ключова галузь залишається в руках старої команди
Міністерство внутрішніх справ… енергетики. Галущенко пішов, але залишився?
29 грудня, 2025, 09:25
Що більше людей з електроенергією, то більше ресурсів у енергетиків для ремонтів і відновлення мереж
Експерт пояснив, чому графіки відключень світла можуть змінюватися кілька разів на день
14 грудня, 2025, 16:58
Свириденко заявила, що уряд домовився з парламентом ухвалювати рішення щодо міністра енергетики спільно
Свириденко повідомила, коли буде призначено міністра енергетики
22 грудня, 2025, 19:17
Енергетики працюють над стабілізацією роботи енергосистеми України після чергового обстрілу Росією
Міненерго прокоментувало актуальну ситуацію з енергетикою в областях
23 грудня, 2025, 20:51
Фонд підтримки енергетики України отримав €3 млн від Федерального міністерства економіки та енергетики Німеччини
МЗС Німеччини внесло рекордний транш у понад €160 млн в енергетику України – Міненерго
24 грудня, 2025, 19:08
Загалом Швеція передала понад 200 млн євро у фонд підтримки української енергетичної системи
Швеція передала десятки мільйонів євро на відновлення енергосистеми України
26 грудня, 2025, 17:39
Внаслідок атаки майже повністю знеструмленими залишилися Дніпропетровська та Запорізька області
Міненерго повідомило про критичну ситуацію у Дніпропетровській і Запорізькій областях
7 сiчня, 23:39
Ситуація в енергосистемі залишається складною
Міненерго повідомило про ситуацію в енергетиці станом на 24 грудня 2025 року
24 грудня, 2025, 10:42

Суспільство

У мережі фіксується розсилка фейкових листів від Міненерго (фото)
У мережі фіксується розсилка фейкових листів від Міненерго (фото)
Федоров вперше повідомив, скільки українців перебуває в розшуку і СЗЧ
Федоров вперше повідомив, скільки українців перебуває в розшуку і СЗЧ
81-річний житель Чернігівщини танцює босоніж на снігу та займається спортом
81-річний житель Чернігівщини танцює босоніж на снігу та займається спортом
Загинув у збитому бойовиками вертольоті на Карачуні. Згадаймо Руслана Мазунова
Загинув у збитому бойовиками вертольоті на Карачуні. Згадаймо Руслана Мазунова
14 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
14 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Названо країну, на кордоні з якою зафіксовано найбільшу кількість затриманих ухилянтів
Названо країну, на кордоні з якою зафіксовано найбільшу кількість затриманих ухилянтів

Новини

Сенатор Грем закликав Конгрес посилити санкції проти Росії
Сьогодні, 09:49
В Україні великі морози: погода на 14 січня
Сьогодні, 05:59
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 13 січня
Вчора, 05:59
Привітання з Днем Тетяни: у прозі, віршах і яскравих листівках
12 сiчня, 06:30
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 12 січня
12 сiчня, 05:59
Тетянин день: історія свята, обряди, прикмети та заборони
11 сiчня, 21:21

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua