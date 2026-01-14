У мережі фіксується розсилка фейкових листів від Міненерго (фото)

Фейкові листи можуть містити шкідливе програмне забезпечення

Українцям надходять електроні листи з фішингової розсилки від імені Міністерства енергетики України. У Міненерго повідомили, що ця розсилка є фейковою, міністерство не здійснює таких розсилок. Про це інформує «Главком» із посиланням на повідомлення Міненерго.

«Фіксується фішингова розсилка електронних листів від імені Міністерства енергетики України. Листи містять заклики до оплати та вкладені файли / посилання для їх завантаження», – повідомили у міністерстві. Там також закликали не відкривати ці листи.

Фіксується фішингова розсилка електронних листів від імені Міністерства енергетики України фото: скриншот Міненерго/Telegram

Річ у тім, що подібні файли можуть містити шкідливе програмне забезпечення, за допомогою якого зловмисники можуть отримати доступ до ваших даних та гаджетів. «Закликаємо не відкривати вкладення, не переходити за посиланнями та не здійснювати жодних оплат за такими листами», – закликали у Міненерго.

Нагадаємо, як нещодавно у мережі було зафіксовано активне поширення дезінформації, яку веде Росія, а також ресурси, замасковані під українські, з маніпуляціями щодо відключень електроенергії в Україні. Ворожі наративи стверджують, що влада України «несправедливо розподіляє електроенергію», залишаючи східні області без світла, тоді як захід країни, мовляв, не страждає від відключень.

Раніше «Главком» писав про те, що пропаганда РФ продовжує поширювати дезінформаційні повідомлення про «повний контроль» над Куп’янськом та про «успішне відбиття» російськими військовими українських наступів на місто.