Замість карток – гаджет: в уругвайському футболі відбулася технологічна революція

Під час матчу Кубка Уругваю була випробувана незвична технологія

В Уругваї випробували незвичну технологію: замість традиційних жовтих і червоних карток арбітр використав електронний пристрій, схожий на мобільний телефон. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ESPN.

Цікаве нововведення

Експеримент відбувся 15 жовтня під час матчу 1/8 фіналу Кубка Уругваю між «Насьйоналем» і «Рентістасом». Зустріч завершилася перемогою «Насьйоналя» з рахунком 3:0. Уже на 12-й хвилині арбітр показав жовту картку Хуану Пабло Фладі з «Рентістас», але зробив це за допомогою електронного пристрою: його екран засвітився жовтим кольором. Пізніше суддя використав червоний екран, щоб вилучити гравця «Насьйоналя» Науеля Ельйоса.

Пристрій розробила уругвайська компанія REFe. За допомогою кнопок на корпусі арбітр може перемикати кольори екрана, позначаючи попередження та вилучення. Водночас система здатна фіксувати й інші події (голи, заміни та пенальті) і передавати інформацію до бази даних Уругвайської футбольної асоціації.

Раніше суддям доводилося вручну записувати необхідні дані в блокнот, а після матчу переносити їх до електронної системи. Тепер частину цієї роботи можна автоматизувати. «Ми прагнемо впровадити технології в останній аналоговий аспект футболу», – пояснив представник компанії-розробника Мауро Сако. За його словами, ідея виникла приблизно три роки тому, коли він побачив, як арбітр намагався записувати попередження від руки під час дощу.

Недолік технології

Попри потенційні переваги, тестування виявило й проблеми. Однією з головних стала видимість екрана: глядачам на стадіоні та телеглядачам було складно розрізняти кольори карток. Попереднє випробування навіть довелося скасувати через сонячне світло, яке робило екран нерозбірливим.

Під час матчу «Насьйоналя» та «Рентістас» частина вболівальників знову скаржилася на те, що електронні сигнали недостатньо добре помітні. Крім того, пристрій має екран лише з одного боку, що також обмежує його видимість. Розробники визнали цю проблему та планують удосконалити конструкцію, зокрема додати світлодіодне підсвічування по краях. Вони зазначають, що наживо екран був помітнішим, ніж під час телевізійної трансляції.

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