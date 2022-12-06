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ЗСУ застерігають про новий масований ракетний удар вже сьогодні

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
ЗСУ застерігають про новий масований ракетний удар вже сьогодні
фото з відкритих джерел

Українцям не слід ігнорувати сигнали повітряної тривоги

Уже сьогодні, 6 грудня, російські загарбники можуть знову завдати масованого ракетного удару по території України. Про це повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

«Можуть повторити сьогодні. По-перше, свято. По-друге, бачимо такі тенденції, що 10-11 жовтня, 17-18 жовтня завдавали ударів один день, на другий завдавали ударів дещо менше, але все-таки завдавали», – сказав він.

З огляду на це, українцям не слід ігнорувати сигнали повітряної тривоги та проходити в укриття за необхідності.

Як повідомлялося, ближче до обіду 5 грудня по всій території України пролунала повітряна тривога. Вибухи прогриміли у кількох областях. Росія запустила ракети по території України з Каспійського та Чорного морів.

Нагадаємо, триває 286-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Російські окупанти продовжують збройну агресію проти нашої держави, не припиняють завдавати удари по об’єктах цивільної інфраструктури. Намагаються утримати тимчасово захоплені території, зосереджують зусилля на стримуванні дій підрозділів Сил оборони України, здійснюють інженерне обладнання оборонних рубежів та позицій на тимчасово захоплених та окупованих територіях України. На Бахмутському та Авдіївському напрямках ворог продовжує вести наступ, активно застосовувати авіацію для підтримки дій своїх наземних угруповань.

Теги: укриття тривога свято росія окупанти наступ ворог

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