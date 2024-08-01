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Російські війська вдарили по залізничній станції Харківщини: є поранена

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Російські війська вдарили по залізничній станції Харківщини: є поранена
Окупанти пошкодили два локомотиви, вантажні та пасажирські вагони
фото: Telegram/«Укрзалізниця»

Внаслідок атаки провідниця отримала осколкові поранення голови

Вночі російські загарбники завдали ракетного удару по одній із залізничних станцій Харківщини. Про це повідомляє «Укрзалізниця».

Внаслідок атаки провідниця отримала осколкові поранення голови. Їй було надано першу медичну допомогу, від госпіталізації вона відмовилася.

Окупанти пошкодили два локомотиви
Окупанти пошкодили два локомотиви
фото: Telegram/«Укрзалізниця»

Крім того, окупанти пошкодили два локомотиви, вантажні та пасажирські вагони. Також є руйнування колій та засобів електропостачання.

«До графіків руху приміських поїздів внесено точкові зміни, поїзди далекого сполучення продовжують рух із використанням резервних тепловозів», – пише пресслужба компанії.

Росіяни атакували одну із залізничних станцій Харківщини
Росіяни атакували одну із залізничних станцій Харківщини
фото: Telegram/«Укрзалізниця»

Нагадаємо, у Києві та низці областей вночі було знову оголошено повітряну тривогу через загрозу застосування ударних БпЛА. Унаслідок падіння уламків дронів на Київщині є поранені, пошкоджено будинки.

Зокрема, в одному із районів Київщини чоловік та дружина отримали поранення. Потерпілих госпіталізовано до столичної лікарні, їм надається відповідна допомога. Крім того, пошкоджено два приватних будинки. На місцях подій працюють правоохоронці.

До слова, у ніч на 1 серпня 2024 року російські загарбники знову атакували Україну ракетами і безпілотниками. Зокрема, окупанти вдарили по Україні балістичними ракетами «Іскандер-М» із Воронезької області та Криму, а також запускали ударні безпілотники Shahed із напрямків мис Чауда та Курська.

Радіотехнічними військами виявлено та здійснено супровід семи «Шахедів». Усі цілі збито протиповітряною обороною на Київщині, Полтавщині, Херсонщині та Дніпропетровщині.

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Теги: Укрзалізниця окупанти потяг Харківщина обстріл

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