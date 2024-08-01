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Безпілотник пошкодив дім російського опозиціонера Пономарьова під Києвом: деталі

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Безпілотник пошкодив дім російського опозиціонера Пономарьова під Києвом: деталі
Російський опозиціонер був під прицілом окупантів під час нічної атаки
фото: Станіслав Груздєв/glavcom.ua

Ілля Пономарьов отримав численні осколкові поранення

У ніч проти 1 серпня ударний дрон-камікадзе «Герань-2» пошкодив будинок російського опозиціонера Іллі Пономарьова на околицях Києва. Про це повідомляє Oboz.ua.

За словами журналістів, політик отримав численні осколкові поранення, проте його життю нічого не загрожує.

Поранений Пономарьов після атаки окупантів
Поранений Пономарьов після атаки окупантів
фото: Oboz.ua

Зокрема, російський безпілотник вибухнув за п'ять метрів від вхідних дверей. Будинок зазнав руйнувань.

Перед цим, у ході масованої атаки між третьою та четвертою годинами ранку середи, 31 липня, на територію ділянки Іллі Пономарьова вже прилітало три дрони. Однак їх збила ППО й вони впали на відстані 50-100 метрів від будинку, завдавши лише незначної шкоди.

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Наслідки удару по будинку Пономарьова
фото: Oboz.ua

Як зазначають джерела ЗМІ, російський опозиціонер був під прицілом росіян під час нічної атаки.

Наразі Пономарьов перебуває в безпеці під захистом. Поліція Києва та Київської області веде розслідування.

Наслідки атаки безпілотників на Київщині
Наслідки атаки безпілотників на Київщині
фото: Нацполіція
Окупанти пошкодили будинок Пономарьова
Окупанти пошкодили будинок Пономарьова
фото: Нацполіція

«Сьогодні в мене, схоже, другий день народження. П'ята спроба нападу була найбільш нестандартною і найбільш успішною, проти якої було важко захиститися», – написав Пономарьов.

Нагадаємо, у Києві та низці областей вночі було знову оголошено повітряну тривогу через загрозу застосування ударних БпЛА. Унаслідок падіння уламків дронів на Київщині є поранені, пошкоджено будинки.

Зокрема, в одному із районів Київщини чоловік та дружина отримали поранення. Потерпілих госпіталізовано до столичної лікарні, їм надається відповідна допомога. Крім того, пошкоджено два приватних будинки. На місцях подій працюють правоохоронці.

До слова, у ніч на 1 серпня 2024 року російські загарбники знову атакували Україну ракетами і безпілотниками. Зокрема, окупанти вдарили по Україні балістичними ракетами «Іскандер-М» із Воронезької області та Криму, а також запускали ударні безпілотники Shahed із напрямків мис Чауда та Курська.

Радіотехнічними військами виявлено та здійснено супровід семи «Шахедів». Усі цілі збито протиповітряною обороною на Київщині, Полтавщині, Херсонщині та Дніпропетровщині.

Читайте також: Ілля Пономарьов: Якщо Путін дозволить Навальному брати участь у виборах, отже – домовились
Теги: окупанти безпілотник Київщина

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