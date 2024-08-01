Нічна атака РФ по Україні. Повітряні сили повідомили про збити цілі

Усі «Шахеди» збила ППО на Київщині, Полтавщині, Херсонщині та Дніпропетровщині

Окупанти вдарили по Україні балістичними ракетами та запускали «Шахеди»

У ніч на 1 серпня 2024 року російські загарбники знову атакували Україну ракетами і безпілотниками. Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ. Про це повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук.

Зокрема, окупанти вдарили по Україні балістичними ракетами «Іскандер-М» із Воронезької області та Криму, а також запускали ударні безпілотники Shahed із напрямків мис Чауда та Курська.

Радіотехнічними військами виявлено та здійснено супровід семи «Шахедів». Усі цілі збито протиповітряною обороною на Київщині, Полтавщині, Херсонщині та Дніпропетровщині.

Нагадаємо, у Києві та низці областей вночі було знову оголошено повітряну тривогу через загрозу застосування ударних БпЛА. Унаслідок падіння уламків дронів на Київщині є поранені, пошкоджено будинки.

Зокрема, в одному із районів Київщини чоловік та дружина отримали поранення. Потерпілих госпіталізовано до столичної лікарні, їм надається відповідна допомога. Крім того, пошкоджено два приватних будинки. На місцях подій працюють правоохоронці.

Як повідомлялося, у ніч проти 31 липня Росія атакувала Київ безпілотниками. Тривога тривала понад сім годин. Внаслідок атаки пошкоджено 13 приватних будинків.