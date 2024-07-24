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Росіяни розбомбили будинок харківського волонтера Сапронова (фото)

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Росіяни розбомбили будинок харківського волонтера Сапронова (фото)
Волонтер Юрій Сапронов втратив будинок через обстріл РФ
фото: Sapronov Yuri/Facebook

Росіяни влучили КАБом у подвір'я будинку

Сьогодні, 24 липня, у Харкові під авіаудар потрапив будинок бізнесмена та волонтера Юрія Сапронова. У домі вибиті вікна, зруйновані будівлі та знищений автомобіль. Деталі повідомив волонтер у Facebook.

«Це війна, ми воюємо зі звірами. Щодня іде полювання на людей, сьогодні потрапили до мене. Відбудуємо. Чи було це цілеспрямоване потрапляння, я ще буду з'ясовувати. Люди живі, травми отримали двоє моїх помічників, у них рвані рани обличчі, в одного ще й травма ноги. Це був будиночок охорони, гаражі. Руйнувань багато. Я тут живу 17 років, тут кілька будівель. Всі ці 17 років воно мені не сильно подобалось, перебудуємо, відновимо. Я не травмувався, дружина не травмувалась, попадання пряме було в авто. Від авто лишився шматок двигуна і диск. Зараз ще треба зрозуміти, чи вижили коти. Поки я їх не бачу», – зазначив Юрій Сапронова.

Росіяни розбомбили будинок харківського волонтера Сапронова (фото) фото 1
фото: Sapronov Yuri

Росіяни влучили КАБом у подвір'я будинку. За словами Сапронова, у момент атаки він виїхав із дому.

«У будинку залишалася дружина Ірина, охорона та помічники. Я не встиг доїхати, як подзвонила дружина, я повернувся», – зазначив волонтер.

Наразі чоловік розшукує свого кота: «Шукаю котів. П'ять з шести я знайшов».

Нагадаємо, що сьогодні, 24 липня, окупанти п'ять разів атакували Харків. Внаслідок останнього ракетного удару по Харкову постраждали шестеро людей. 

Раніше зазначалося, що 24 липня росіяни атакували ракетами інфраструктурний об'єкт Харкова. На місці влучання спалахнула сильна пожежа.

Також під час удару по Харкову 24 липня російська балістична ракета влучила по офісу фонду FSD – швейцарської благодійної організації, яка займається гуманітарним розмінуванням.

Читайте також: Мобілізація, деокупація Криму, звернення до українців за кордоном. Інтерв'ю Сирського The Guardian
Теги: Харків окупанти росія росіяни війна Україна волонтер

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