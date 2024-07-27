РФ нарощує темпи наступальних дій: що відбувається на фронті

На Покровському напрямку українські захисники зупинили 37 штурмових дій

Протягом минулої доби на фронті загалом зафіксовано 122 бойових зіткнення. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

На Харківському напрямку відбулося 10 бойових зіткнень в районах населених пунктів Глибоке, Слобожанське та Вовчанськ.

На Куп'янському напрямку кількість ворожих атак за добу склала сім. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Синьківки, Табаївки, Піщаного та Стельмахівки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 12 разів неподалік Невського, Новосергіївки, Новоєгорівки, Макіївки та у Серебрянському лісі.

На Сіверському напрямку українські захисники відбивали три штурмових дії російських загарбників поблизу Верхньокам'янського та Івано-Дар'ївки.

На Краматорському напрямку окупанти атакували п'ять разів в районах Григорівки і Часового Яру.

На Торецькому напрямку ворог за підтримки авіації здійснив 19 атак неподалік Північного, Залізного, Нью-Йорка та Торецька.

На Покровському напрямку українські захисники зупинили 37 штурмових дій в районах населених пунктів Воздвиженка, Новоолександрівка, Калинове, Тимофіївка, Новоселівка Перша, Веселе, Вовче та Яснобродівка. Найбільша концентрація ворожих атак була поблизу Новоолександрівки.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 14 атак біля Красногорівки, Костянтинівки, Нетайлового, Карлівки та Парасковіївки, де ворог намагався прорвати оборону українських військ.

На Времівському напрямку, за уточненою інформацією, противник здійснив шість штурмів наших позицій неподалік Старомлинівки, Водяного, та Костянтинівки.

На Оріхівському напрямку окупанти і надалі намагаються вибити підрозділи Сил оборони з позицій в районах Малої Токмачки, Роботиного та Новоандріївки - загалом здійснили сім штурмів.

На Придніпровському напрямку оперативна ситуація без суттєвих змін. Ворог завдав авіаудару по району Тягинки.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Раніше Зеленський повідомив, на якому напрямку фронту РФ здійснює найбільше атак.

Нагадаємо, що наразі росіяни не планують великий наступ на півдні. Водночас загарбники концентрують сили Донбасі. Про це заявив представник Головного управління розвідки Андрій Юсов в ефірі телемарафону.