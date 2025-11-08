8 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Свята 8 листопада 2025 року: що відзначають християни, історичні події та які існують прикмети

8 листопада в Україні відзначають важливе військове свято – День Десантно-штурмових військ ЗСУ. У світі це Міжнародний день радіології та Всесвітній день урбанізму. За церковним календарем віряни відзначають Собор Архістратига Михаїла та інших Небесних Сил безтілесних.

«Главком» розповідає про свята, історію, традиції та прикмети 8 листопада 2025 року.

Зміст

Свята в Україні

День Десантно-штурмових військ Збройних Сил України (ДШВ ЗСУ)

Згідно з Указом Президента України (№817/2025), відзначення цього професійного свята було перенесено на 8 листопада. Професійне свято десантно-штурмових військ обране на день, коли шанують архистратига Михаїла – це має символічний характер. Ця дата обрана зважаючи на свято Собор Архистратига Михаїла – 8 листопада (раніше 21 листопада до реформи церковного календаря). Саме архистратиг Михаїл вважається покровителем війська, небесного війська, тому такий символізм є: десантники, як елітні війська, звертаються до свого «небесного покровителя».

Воїни ДШВ – це еліта українського війська, яка виконує найскладніші бойові завдання, діючи як «крилата піхота». Їхнє гасло – «Завжди перші!».

Міжнародні та національні свята

Міжнародний день радіології

Цей день відзначається щорічно і приурочений до дня відкриття рентгенівського випромінювання Вільгельмом Конрадом Рентгеном 8 листопада 1895 року. Свято підкреслює важливість радіології в діагностиці та лікуванні захворювань, а також внесок лікарів-радіологів та медичних фізиків у охорону здоров'я.

Всесвітній день урбанізму

Свято було засноване у 1949 році і присвячене визнанню та просуванню ролі планування в створенні та підтримці життєздатних громад. Цей день закликає до критичного погляду на розвиток міст та територій, сприяючи покращенню якості життя в населених пунктах.

Релігійні свята та їхня історія

Собор Архістратига Михаїла та інших Небесних Сил безтілесних

8 листопада православна церква вшановує Собор Архістратига Михаїла та всіх Небесних Сил безтілесних (ангелів). Дата встановлена у IV столітті на Помісному Лаодикійському соборі. Архістратиг Михаїл є головним вождем Небесних Сил, який очолив боротьбу проти занепалих ангелів (демонів). Слово «собор» означає зібрання всіх ангелів під його началом. Архангел Михаїл вважається покровителем воїнів, захисником віри та душ померлих, а також захисником Києва. У народній традиції його часто називають «Михайлом-Архістратигом», який приносить перші морози.

Народні вірування та прикмети

Народна назва свята – «Михайлів день».

За народними прикметами, цього дня звертають увагу на такі знаки:

Якщо вранці густий туман – до тепла, а якщо іній – до сніжної зими.

Якщо цього дня стоїть сонячна і тепла погода – зима буде сніжна, але не сувора.

Якщо Михайлів день супроводжується мокрим снігом – весна буде дощовою.

Якщо на дубах багато жолудів – зима буде м'якою.

Вважається, що у Михайлів день не можна сваритися, працювати фізично і прати, щоб не накликати гнів Архістратига.

Історичні події

1090 рік – митрополит Єфрем освячує Св. Михайлівський собор у Переяславі;

1620 рік – відбувається битва на Білій Горі поблизу Праги;

1793 рік – Лувр відкривають для публіки;

1867 рік – оперою Олексія Верстовського «Аскольдова могила» розпочинається перший сезон постійний оперний театр у Києві (нині – Національна опера України);

1895 рік – Вільгельм Конрад Рентген винаходить X-промені під час дослідів з електрикою;

1909 рік – відбуваються установчі збори членів Київського товариства повітроплавання;

1918 рік – у Пряшові закарпатські українці створюють Руську Народну Раду;

1923 рік – Гітлер здійснює невдалу спробу путчу в Мюнхені;

1927 рік – закладають Дніпровську гідроелектростанцію потужністю 650 тис. кінських сил;

1935 рік – у Чернігові відкривають Літературно-меморіальний музей М. М. Коцюбинського;

1960 рік – Джон Ф. Кеннеді стає 35-м президентом США;

1988 рік – Джордж Герберт Вокер Буш стає 41-м президентом США;

1997 рік – у Львові відкривають пам'ятник жертвам комуністичних злочинів;

2016 рік – Дональд Трамп стає 45-м президентом США, перемігши Гілларі Клінтон;

2020 рік – взяття Шуші азербайджанськими військами.

Іменини

День ангела святкують: Михайло, Гавриїл, Марфа, Катерина, Григорій, Павло, Дмитро.