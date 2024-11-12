Росіяни почали використовувати закинуту військову базу в Криму

Об'єкт не використовували з часів анексії Криму Росією

У населеному пункті Новоозерне помітили активізацію окупантів на раніше закинутому військовому об'єкті «Городок-7». Про це повідомляють партизани руху «АТЕШ».

Як повідомляють у пабліку, побоюючись ударів з боку Сил оборони України, росіяни розподіляються, у тому числі використовуючи занедбані військові частини. На цьому об'єкті зафіксували значну кількість замаскованої бронетехніки (БТРи і КамАЗи).

Крім того, росіяни розосереджують техніку з довколишнього складу по всьому району. Також окупанти встановлюють опалювальні намети, які використовують військовослужбовці.

Намагаючись збити з пантелику українські сили, окупанти розмістили велику кількість старої військової техніки на видних місцях, уздовж доріг та в полях. Проте завдяки роботі партизанів безпосередньо на місці, Сили оборони отримають актуальні дані.

Нагадаємо, що росіяни у Криму навчають найманців з африканських країн та Куби. Навчання проходять на полігоні «Козачий» у Гагаринському районі Севастополя. Крім того, на тому ж полігоні час від часу проходять стрільби для підлітків із «Юнармії».