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«У Конституції немає двох видів громадян». Безугла заявила про дискримінацію чоловіків

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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«У Конституції немає двох видів громадян». Безугла заявила про дискримінацію чоловіків
За словами Мар'яни Безуглої, вона підтримує мобілізацію жінок та вважає, що в Україні незаконна дискримінація чоловіків
фото з відкритих джерел

Нардепка Безугла назвала умову, за якої менше мобілізовуватимуть чоловіків

У Конституції немає двох видів громадян, тому як чоловіки, так і жінки мають захищати Україну на фронті. Про це заявила народна депутатка Мар'яна Безугла.

За словами нардепки, вона підтримує мобілізацію жінок та вважає, що наразі в Україні незаконна дискримінація чоловіків. Як зазначила Безугла, якщо жінок мобілізуватимуть до війська, то чоловіків мобілізовуватимуть менше.

«Почати варто було б із мобілізації на тилові посади: діловодів, кадровиків, підрозділів охорони тощо. У тилу зараз багато «пристроєних» – тисячі й тисячі чоловіків, які «порішали» та яких бойові підрозділи вже зачекалися. Натомість у бойові бригади гребуть зараз із тилових підрозділів не так «роти охорони», як галузевих фахівців, що призводить до втрати фаховості у Збройних силах», – зазначила вона.

Як зазначила нардепа, мобілізовані жінки підійшли б для «виконання господарських робіт і нарощування темпів оборонної промисловості».

Безугла наголосила на потребі мобілізації жінок до війська
Безугла наголосила на потребі мобілізації жінок до війська
скріншот

«Війна не може бути справою вибраних, особливо коли йдеться не просто про території чи сфери впливу, а про існування нації та право на життя загалом, незалежно від внутрішніх суперечок. Без загального національного спротиву окупанту війна приречена на поразку, а українська нація – на чергову втрату державності», – пояснила вона.

Нагадаємо, народний депутат, член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки Олександр Федієнко заявив, в українській армії є багато вакансій, які потребують людей. Він стверджує, що ніхто не змушуватиме жінок проти їх волі брати автомати і сидіти в окопах.

Як повідомлялося, посол України у Великій Британії та колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що мобілізація жінок в Україні є неприйнятною, і до неї можуть вдатися у разі крайньої потреби.

До слова, роботодавці все частіше надають перевагу жінкам. Причиною цьому стала мобілізація чоловіків і складнощі з їх бронюванням.

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Теги: Мар’яна Безугла депутат мобілізація війна армія жінка

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