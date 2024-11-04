«У Конституції немає двох видів громадян». Безугла заявила про дискримінацію чоловіків

За словами Мар'яни Безуглої, вона підтримує мобілізацію жінок та вважає, що в Україні незаконна дискримінація чоловіків

Нардепка Безугла назвала умову, за якої менше мобілізовуватимуть чоловіків

У Конституції немає двох видів громадян, тому як чоловіки, так і жінки мають захищати Україну на фронті. Про це заявила народна депутатка Мар'яна Безугла.

За словами нардепки, вона підтримує мобілізацію жінок та вважає, що наразі в Україні незаконна дискримінація чоловіків. Як зазначила Безугла, якщо жінок мобілізуватимуть до війська, то чоловіків мобілізовуватимуть менше.

«Почати варто було б із мобілізації на тилові посади: діловодів, кадровиків, підрозділів охорони тощо. У тилу зараз багато «пристроєних» – тисячі й тисячі чоловіків, які «порішали» та яких бойові підрозділи вже зачекалися. Натомість у бойові бригади гребуть зараз із тилових підрозділів не так «роти охорони», як галузевих фахівців, що призводить до втрати фаховості у Збройних силах», – зазначила вона.

Як зазначила нардепа, мобілізовані жінки підійшли б для «виконання господарських робіт і нарощування темпів оборонної промисловості».

Безугла наголосила на потребі мобілізації жінок до війська скріншот

«Війна не може бути справою вибраних, особливо коли йдеться не просто про території чи сфери впливу, а про існування нації та право на життя загалом, незалежно від внутрішніх суперечок. Без загального національного спротиву окупанту війна приречена на поразку, а українська нація – на чергову втрату державності», – пояснила вона.

Нагадаємо, народний депутат, член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки Олександр Федієнко заявив, в українській армії є багато вакансій, які потребують людей. Він стверджує, що ніхто не змушуватиме жінок проти їх волі брати автомати і сидіти в окопах.

Як повідомлялося, посол України у Великій Британії та колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що мобілізація жінок в Україні є неприйнятною, і до неї можуть вдатися у разі крайньої потреби.

До слова, роботодавці все частіше надають перевагу жінкам. Причиною цьому стала мобілізація чоловіків і складнощі з їх бронюванням.