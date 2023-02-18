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Росія продовжує імпортувати китайські дрони для війни, – ЗМІ

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Росія продовжує імпортувати китайські дрони для війни, – ЗМІ
Росія продовжує розгортати китайські безпілотники в Україні
фото з відкритих джерел

Пентагон стурбований тим, що ці дрони не тільки підживлюють військові зусилля Росії, але й дозволяють Китаю збирати важливі розвідувальні дані

Попри санкції, Росія продовжує імпортувати цивільні китайські дрони фірми DJI через своїх дистриб'юторів та з країн Перської затоки. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Стало відомо, що згідно з митними документами деякі з комерційних дронів прибувають на лінію фронту від російських дистриб'юторів, що постачаються китайською компанією DJI, тоді як інші перевозяться через Об'єднані Арабські Емірати.

Видання зазначає, що безперервне розгортання РФ китайських дронів на українському полі бою показує, як її армія змогла залучити критично важливе обладнання з-за кордону, попри широкомасштабну кампанію санкцій.

Так частину дронів DJI армія отримала з ОАЕ оплативши поставку через державний банк «Сбербанк», що перебуває під санкціями.

Також зазначається, що Пентагон стурбований тим, що ці дрони не тільки підживлюють військові зусилля Росії, але й дозволяють Китаю збирати важливі розвідувальні дані з поля бою, які можуть підвищити готовність Пекіна до війни.

Додається зокрема, що у вересні влада Нідерландів заарештувала Дмитра Олексійовича Кудрявцева за нібито експорт товарів до РФ з порушенням міжнародного експортного контролю. Федеральна прокуратура Нідерландів заявила, що пан Кудрявцев, власник компанії Woerd-Tech BV, постачав безпілотники, які використовуються армією РФ.

Дані про торгівлю свідчать, що Woerd-Tech відправила до Росії щонайменше експортно-контрольованих товарів на суму щонайменше $270 тис., зокрема деталі для дронів DJI. 

Компанія DJI заявила, що виступає проти використання цивільних безпілотників на полі бою, вказуючи на призупинення свого бізнесу в Росії та Україні в квітні минулого року.

«Однак, як споживчу електроніку, продукцію DJI можна придбати в магазинах електронної комерції та магазинах у багатьох країнах. Ми не можемо заборонити користувачам або організаціям купувати в інших країнах або регіонах, окрім Росії та України, а потім пересилати або дарувати їх Росії та Україні», – заявили у компанії.

Нагадаємо, що за перші 7 місяців проєкту «Армія дронів» за запитом військових вже законтрактовано майже 1600 дронів на 3,3 млрд грн. Частина з цих БПЛА – це дрони українських виробників.

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Теги: влада Пентагон військові армія експорт санкції прокуратура росія

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