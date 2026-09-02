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Радник президента Флеш розкрив слабкі місця реактивних шахедів

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Радник президента Флеш розкрив слабкі місця реактивних шахедів
Російський реактивний дрон
фото: Уніан

Реактивні шахеди здатні атакувати захід України, але є одна проблема – Флеш

Російські реактивні шахеди мають низку слабких місць порівняно зі звичайними безпілотниками – вони дорожчі у виробництві та мають меншу дальність польоту. Водночас окремі модифікації здатні долати до 900 км, чого достатньо для атак на західні регіони України. Про це в інтерв'ю «Главкому» розповів радник президента з питань розвитку технологічних напрямків оборони Сергій (Флеш) Бескрестнов.

За словами Бескрестнова, одним із головних недоліків реактивних шахедів для росіян залишається їхня вартість. Сам лише реактивний двигун робить такий безпілотник на десятки тисяч доларів дорожчим за попередні версії.

«Насамперед це – ціна: плюс $30-40 тис. за реактивний двигун. Також трохи дистанція не така далека, бо звичайний шахед міг літати у повітрі на кілька тисяч кілометрів і дуже довго. Але цієї дистанції їм достатньо, щоб атакувати більшу частину країни. Реактивні шахеди літають на 500-600 км, але є модифікації, які досягають і 900 км. Не так давно ми бачили, що такий шахед долетів до Луцька. Збільшення дистанції можна досягти за рахунок зменшення бойової частини, додавання палива, іншого розрахунку висоти польоту», – пояснив Флеш.

Таким чином, менша дальність реактивних шахедів порівняно зі звичайними версіями не означає, що західні області перебувають поза зоною їхнього ураження. Бескрестнов зазначив, що подальше масове застосування таких БПЛА проти західної частини України значною мірою залежатиме від Білорусі.

«Це залежить тільки від одного – чи дозволять білоруси запускати шахеди зі своєї території. Якщо ні – то, в принципі, ці дрони також можуть атакувати. Зараз вони повертають на Київ біля Київського моря, а можуть просто летіти на захід, скільки їм вистачить ресурсу», – розповів радник президента.

При цьому Росія намагається оснащувати реактивні шахеди системами онлайн-керування. Саме тут, за словами Флеша, виникає проблема для противника під час спроб атакувати віддалені від російської території регіони.

«Справа в тому, що росіяни намагаються усі реактивні шахеди забезпечити онлайн-керуванням. Воно можливе, якщо точки керування розташовані на території Росії, а якщо таких точок не буде у Білорусі, це буде дуже важко», – пояснив Бескрестнов.

Раніше радник президента звертав увагу, що російські реактивні шахеди під час польотів до Києва прокладають маршрути вздовж білоруського кордону. На кожному такому безпілотнику встановлено два LTE-модеми та SIM-карту російського оператора. За допомогою мобільного зв'язку росіяни отримують службову інформацію про стан дрона, його швидкість, роботу засобів радіоелектронної боротьби та результати польоту.

При цьому Білорусь, за словами Флеша, технічно може позбавити російські безпілотники такої можливості. «Звісно, білоруси можуть сказати, що вони тут взагалі ні до чого, тому що використовується звичайний роумінг між російським оператором Т2 та білоруськими. Але Білорусь може в один клік закрити цю можливість, якщо буде таке бажання – потрібно просто відключити роумінг або його обмежити», – зазначив він.

За словами Бескрестнова, без використання таких каналів зв'язку українській ППО було б простіше протидіяти російським дронам, оскільки зараз вони можуть змінювати маршрути та обходити райони роботи протиповітряної оборони.

Нагадаємо, Росія дедалі активніше переходить на використання реактивних шахедів. За словами Флеша, близько 60% безпілотників, які зараз запускає противник, є реактивними, тоді як приблизно 40% становлять звичайні «Герані-2». Останні росіяни планують і надалі використовувати переважно для ударів по прикордонних та прифронтових територіях України.

До слова, російські безпілотники вже неодноразово долітали до західних областей України. Зокрема, реактивний шахед фіксували поблизу Луцька. За словами Сергія (Флеша) Бескрестнова, стандартна дальність таких дронів становить близько 500-600 км, однак окремі модифікації здатні долати до 900 км.

Раніше Росія використовувала для керування безпілотниками чотири ретранслятори, встановлені на вежах у Гомельській та Брестській областях Білорусі. Вони давали змогу керувати шахедами та «Герберами» в режимі реального часу, зокрема під час польотів у напрямку Києва та західних областей. Після вимкнення ретрансляторів 22 червня така можливість була обмежена.

При цьому російські дрони продовжують становити загрозу для заходу країни. Бескрестнов пояснював, що навіть без використання білоруських точок керування реактивні шахеди можуть летіти далі на захід, наскільки дозволяє запас пального. Водночас організувати їхнє онлайн-керування без інфраструктури на території Білорусі Росії значно складніше.

Західні регіони вже зазнавали атак російських безпілотників. Зокрема, ворожі дрони долітали до Луцька та Тернопільщини. Під час однієї з найбільш масованих атак на Луцьк у місті виникли пожежі на території гаражного кооперативу та одного з підприємств.

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Теги: дрон Сергій Бескрестнов росія окупанти

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