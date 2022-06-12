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    Події в Україні

    Росія готує резервні батальйони військ до війни в Україні – розвідка Британії

    Більшість бригад зазвичай залучають в операціях не більше двох із трьох батальйонів одночасно - Росія готує резервні батальйони військ до війни в Україні – розвідка Британії
    Більшість бригад зазвичай залучають в операціях не більше двох із трьох батальйонів одночасно
    фото: російські ЗМІ

    Розгортання резервних батальйонів у довгостроковій перспективі може погіршити здатність військ РФ до відновлення боєздатності

    Росія працює над створенням більшої кількості бойових підрозділів для розгортання в Україні. Зокрема, йдеться про розгортання резервних батальйонів. Про це повідомляє розвідка Великої Британії.

    «В останні тижні, ймовірно, розпочалася підготовка до розгортання третього батальйону у деяких бойових порядках. Більшість бригад зазвичай залучають в операціях не більше двох із трьох батальйонів одночасно», – йдеться у повідомленні.

    Зазначається, що треті батальйони в бригадах найчастіше укомплектовані не повністю – Росії, швидше за все, доведеться покладатися на новобранців чи мобілізованих резервістів для перекидання цих підрозділів в Україну.

    «Одночасне розгортання всіх трьох їхніх батальйонів, ймовірно, зменшить довгострокову здатність формувань відновлювати бойову міць після операцій», – переконані аналітики британської розвідки.

    Також зазначається, що Росія використовує свою перевагу у співвідношенні сил та артилерії, щоб поступово захопити територію у Сєвєродонецьку та навколо нього.

    Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, Росія вже втратила у війні близько 32 150 осіб, за останню добу українські військові ліквідували ще 100 окупантів.

    Також раніше стало відомо, що росіяни залучили до 30 батальйонних тактичних груп на Слобожанському напрямку. Та зараз головна мета окупантів – захоплення Сєвєродонецька та просування на Бахмутському напрямку, де ведуться штурмові дії у напрямку населених пунктів Ниркове та Миколаївка.

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    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Росія готує резервні батальйони військ до війни в Україні – розвідка Британії