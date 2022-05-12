Росія вбиває дітей в Україні: ЮНІСЕФ назвав кількість жертв у квітні

Жертвами російської агресії від початку війни вже стали понад дві сотні дітей

Минулого місяця ООН підтвердило загибель щонайменше сотні дітей в Україні

Розв’язана Росією війна в Україні лише у квітні забрала життя щонайменше 100 дітей. Про це під час засіданні Ради безпеки ООН розповів заступник виконавчого директора Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) Омар Абді, повідомляє Укрінформ.

«З кожним днем все більше українських дітей стикаються із жахами цієї війни. Лише минулого місяця ООН підтвердило загибель щонайменше сотні дітей. Ми вважаємо, що справжня кількість загиблих значно вища», – сказав Абді.

За його словами, ще більше дітей зазнали поранень та постали із серйозними порушеннями їх прав, мільйони були змушені залишити домівки. «Війна в Україні, як усі війни, – криза захисту та прав дітей», – наголосив дипломат.

Абді додав, що війна позбавляє дітей права на освіту, а «дистаційне навчання може бути лише тимчасовим рішенням». «Близько 3,7 млн дітей в Україні та за кордоном користуються дистанційним та онлайн-навчанням. Однак залишаються величезні перешкоди, серед яких: обмеження місткості та ресурсів, мовні бар’єри та непередбачуване переміщення дітей та їх родин», – зазначив він.

Як повідомлялося, за офіційними даними, в Україні станом на 11 травня внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ загинули 226 дітей, 417 – зазнали поранень.