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    Події в Україні

    Росія завдала удару по Полтавщині

    20 травня російські окупанти обстріляли Лубенську громаду Полтавської області - Росія завдала удару по Полтавщині
    20 травня російські окупанти обстріляли Лубенську громаду Полтавської області
    фото: npu.gov.ua

    Інформація про постраждалих і руйнування уточнюється

    У п’ятницю, 20 травня, російська армія завдала удару по Полтавській області. Дані про руйнування та постраждалих наразі уточнюють. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.

    «Приліт» у Лубенській громаді по об'єкту інфраструктури. Інформацію про постраждалих і руйнування встановлюємо. Деталі – згодом», – написав він у телеграмі.

    Нагадаємо, вранці 20 травня на Житомирщині прогриміли два вибухи - удару військ РФ зазнало місто Малин. Внаслідок атаки поранено трьох людей, пошкоджено близько 100 будинків та об'єкт інфраструктури.

    Теги: росія окупанти війна Україна Полтавщина окупація #stoprussia
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    Росія завдала удару по Полтавщині