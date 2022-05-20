Росія завдала удару по Полтавщині

Інформація про постраждалих і руйнування уточнюється

У п’ятницю, 20 травня, російська армія завдала удару по Полтавській області. Дані про руйнування та постраждалих наразі уточнюють. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.

«Приліт» у Лубенській громаді по об'єкту інфраструктури. Інформацію про постраждалих і руйнування встановлюємо. Деталі – згодом», – написав він у телеграмі.

Нагадаємо, вранці 20 травня на Житомирщині прогриміли два вибухи - удару військ РФ зазнало місто Малин. Внаслідок атаки поранено трьох людей, пошкоджено близько 100 будинків та об'єкт інфраструктури.