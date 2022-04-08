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    Події в Україні

    Окупанти добу утримують вісім евакуаційних автобусів у Мелітополі

    Із окупантами, які утримують евакуаційні автобуси, ведуть перемовини&nbsp; - Окупанти добу утримують вісім евакуаційних автобусів у Мелітополі
    Із окупантами, які утримують евакуаційні автобуси, ведуть перемовини 
    фото з відкритих джерел

    Ірина Верещук озвучила результати роботи гуманітарних коридорів 8 квітня

    Віце-прем’єр-міністерка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук озвучила результати роботи гуманітарних коридорів 8 квітня.

    За сьогодні евакуйовано 6 665 людей.

    Із Маріуполя та Бердянська на власному транспорті та автобусах для евакуації до Запоріжжя доїхали 5 158 людей. Із них:

    • 1614 – маріупольці;
    • 3544 – мешканці міст Запорізької області (Пологи, Василівка, Бердянськ, Токмак, Мелітополь Енергодар, Оріхів, Гуляйполе).

    У Мелітополі вже добу окупаційні війська утримують вилучені 8 автобусів для евакуації. Ведемо перемовини, щоб ці автобуси повернули, і, відповідно до домовленостей, можна було провести евакуацію місцевих жителів.

    Колона автобусів, які зранку були відправлені із Запоріжжя до Бердянська, продовжує шлях по маршруту.

    Із міст Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Рубіжне, Кремінна та селища Гірське в Луганській області сьогодні вдалося евакуювати 1 507 людей.

    Нагадаємо, на сьогодні, 8 квітня, було погоджено роботу 10 гуманітарних коридорів.

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    Теги: Запоріжжя росія МВС окупанти війна Україна міст влада пологи окупація Ірина Верещук Енергодар #stoprussia
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    Окупанти добу утримують вісім евакуаційних автобусів у Мелітополі