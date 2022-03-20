Візит Байдена до Європи. Стало відомо, чи приїде президент США до України

Байден збирається відвідати Європу, але візит до України не на порядку денному

Поїздка Байдена буде зосереджена на продовженні згуртування світу проти вторгнення Путіна в Україну

Президент США Джо Байден наступного тижня під час візиту до Європи не планує відвідувати Україну. Про це речниця Білого дому Джен Псакі повідомила у Tвіттері.

«Поїздка (Байдена до Європи – ред.) буде зосереджена на продовженні згуртування світу на підтримку українського народу та проти вторгнення президента путіна в Україну, але візит в Україну не планується», – написала Псакі.

Вона також додала, що пізніше сьогодні оголосить додаткову інформацію про поїздку Байдена до Європи наступного тижня.

We will have additional details of @potus trip to Europe to announce later today. The trip will be focused on continuing to rally the world in support of the Ukrainian people and against President Putin’s invasion of Ukraine,

but there are no plans to travel into Ukraine. — Jen Psaki (@PressSec) March 20, 2022

Очікується, що Байден візьме участь у самітах країн-членів НАТО й Євросоюзу та лідерів G7, які відбудуться наступного тижня.

Нагадаємо, 16 березня президент США Джо Байден заявив, що Україна отримає нову зброю. Згодом Білий дім уточнив перелік зброї, яку США надають Україні.

«Допомога здійснюватиметься у формі прямої передачі обладнання від Міністерства оборони українським військовим, щоб допомогти їм захистити свою країну від невиправданого вторгнення Росії», – йдеться в повідомленні.

Загалом США надали допомогу Україні на $1 млрд.

Як відомо, Україна отримає системи протиповітряної оборони від США і НАТО.

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