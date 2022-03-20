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    Візит Байдена до Європи. Стало відомо, чи приїде президент США до України

    Байден збирається відвідати Європу, але візит до України не на порядку денному - Візит Байдена до Європи. Стало відомо, чи приїде президент США до України
    Байден збирається відвідати Європу, але візит до України не на порядку денному
    фото з відкритих джерел

    Поїздка Байдена буде зосереджена на продовженні згуртування світу проти вторгнення Путіна в Україну

    Президент США Джо Байден наступного тижня під час візиту до Європи не планує відвідувати Україну. Про це речниця Білого дому Джен Псакі повідомила у Tвіттері.

    «Поїздка (Байдена до Європи – ред.) буде зосереджена на продовженні згуртування світу на підтримку українського народу та проти вторгнення президента путіна в Україну, але візит в Україну не планується», – написала Псакі.

    Вона також додала, що пізніше сьогодні оголосить додаткову інформацію про поїздку Байдена до Європи наступного тижня.

    Очікується, що Байден візьме участь у самітах країн-членів НАТО й Євросоюзу та лідерів G7, які відбудуться наступного тижня.

    Нагадаємо, 16 березня президент США Джо Байден заявив, що Україна отримає нову зброю. Згодом Білий дім уточнив перелік зброї, яку США надають Україні.

    «Допомога здійснюватиметься у формі прямої передачі обладнання від Міністерства оборони українським військовим, щоб допомогти їм захистити свою країну від невиправданого вторгнення Росії», – йдеться в повідомленні.

    Загалом США надали допомогу Україні на $1 млрд.

    Як відомо, Україна отримає системи протиповітряної оборони від США і НАТО.

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    Теги: росія окупанти США Джозеф Байден війна Україна президент окупація #stoprussia
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    Візит Байдена до Європи. Стало відомо, чи приїде президент США до України