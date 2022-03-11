Брифінг полонених російських льотчиків (онлайн-трансляція)

Один із льотчиків брав участь у авіанальотах на мирний Харків

Сьогодні у Києві відбувається черговий брифінг полонених російських військових. Цього разу про звірства путінської армії розповідають троє російсько-фашистських льотчиків. Двоє з них були збиті на Миколаївщині:

Козлов Олексій Ігорович

Головенський Олексій Сергійович.

Вони здійснювали польоти з метою розвідки та завдання удару по силах українських ППО.

Ще один льотчик рашистів, Криштопа Максим Сергійович, був збитий над Харковом. Він брав безпосередню участь у авіанальотах на мирний Харків.

Слідство встановило, що пілот Максим Криштопа та штурман Олег Норін з 24 лютого по 6 березня бомбили житлові квартали Харкова з метою вбивства мешканців міста. Для атак вони використовували некеровані напівтонні бомби.

Дії екіпажу призвели до загибелі восьми мешканців Харкова, повної або часткової руйнації багатоквартирних житлових будинків, адміністративних будівель, медичних та освітніх закладів, гуртожитків.

При цьому затриманий росіянин стверджує, що він мав бомбити «лісовий масив на північ від Харкова для знищення живої сили противника».

Днями російські полонені дали пресконференцію у Києві. Вони повідомили, що одними із перших здалися у полон, вранці 24 лютого. Також вони висловили каяття перед українським народом.

«Сказати те, що хотів вибачитися перед ними (українцями. – ред.), те що ми зайшли на їх територію, як військові злочинці. Тому що наша влада сказала, те що тут потрібно врятувати мирне населення», – сказав один з полонених, Рассказов Володимир.

Також він звернувся до решти військових, громадян РФ із закликом кидати зброю, залишати дислокації, тому що тут мирне населення, яке не хоче війни. Решта полонених також попросили прощення перед українцями за те, що вони прийшли вбивати наш народ. Сказавши, що вони – військові злочинці.

Нагадаємо, 2 березня також троє полонених офіцерів МВС Росії визнали, що виконували злочини в Україні. Про це вони заявили на прессконференції у столиці України. За їхніми словами, злочинний наказ їм дало командування, а воно отримало його від президента РФ Путіна.

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