На Київщині окупанти скинули на село заборонену вакуумну бомбу
Інформація про загиблих та потерпілих уточнюється.
Окупанти вдарили по селу Комарівка в Бучанському районі. Про це повідомляє поліція Київської області.
«Сьогодні, 14 березня, о 4.40 ранку російські війська завдали авіаудару по селу Комарівка в Бучанському районі. В результаті обстрілу зруйновано два приватні будинки та крамниця. Інформація про загиблих та потерпілих уточнюється. За попередніми даними, російська авіація скинула на село заборонену Женевською конвенцією вакуумну бомбу, втім дані перевіряються», – йдеться у повідомленні.
Як повідомлялося, вранці у столиці було обстріляно багатоповерховий будинок на Оболоні та завод «Антонова».
Нагадаємо, о 5-й годині ранку 14 березня артилерійський снаряд влучив в дев’ятиповерховий житловий будинок на Оболоні, що у Києві.