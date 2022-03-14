На Київщині окупанти скинули на село заборонену вакуумну бомбу

Інформація про загиблих та потерпілих уточнюється.

Окупанти вдарили по селу Комарівка в Бучанському районі. Про це повідомляє поліція Київської області.

«Сьогодні, 14 березня, о 4.40 ранку російські війська завдали авіаудару по селу Комарівка в Бучанському районі. В результаті обстрілу зруйновано два приватні будинки та крамниця. Інформація про загиблих та потерпілих уточнюється. За попередніми даними, російська авіація скинула на село заборонену Женевською конвенцією вакуумну бомбу, втім дані перевіряються», – йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, вранці у столиці було обстріляно багатоповерховий будинок на Оболоні та завод «Антонова».

Нагадаємо, о 5-й годині ранку 14 березня артилерійський снаряд влучив в дев’ятиповерховий житловий будинок на Оболоні, що у Києві.

Також над Києвом збили крилату ракету.