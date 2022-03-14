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    На Київщині окупанти скинули на село заборонену вакуумну бомбу

    На Київщині окупанти скинули на село заборонену вакуумну бомбу
    фото: Поліція Київської області

    Інформація про загиблих та потерпілих уточнюється.

    Окупанти вдарили по селу Комарівка в Бучанському районі. Про це повідомляє поліція Київської області.

    «Сьогодні, 14 березня, о 4.40 ранку російські війська завдали авіаудару по селу Комарівка в Бучанському районі. В результаті обстрілу зруйновано два приватні будинки та крамниця. Інформація про загиблих та потерпілих уточнюється. За попередніми даними, російська авіація скинула на село заборонену Женевською конвенцією вакуумну бомбу, втім дані перевіряються», – йдеться у повідомленні.

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    На Київщині окупанти скинули на село заборонену вакуумну бомбу
    На Київщині окупанти скинули на село заборонену вакуумну бомбу
    На Київщині окупанти скинули на село заборонену вакуумну бомбу

    Як повідомлялося, вранці у столиці було обстріляно багатоповерховий будинок на Оболоні та завод «Антонова».

    Нагадаємо, о 5-й годині ранку 14 березня артилерійський снаряд влучив в дев’ятиповерховий житловий будинок на Оболоні, що у Києві.

    Також над Києвом збили крилату ракету.

    Теги: окупанти авіація війна Київщина бомбардування село
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    На Київщині окупанти скинули на село заборонену вакуумну бомбу