В Україну йдуть заморозки

Синоптики попереджають про нічні зниження температури

В Україні 1-2 травня вночі очікуються заморозки у східних та північних областях. Про це повідомляється на сайті «Укргідрометцентру».

«Уночі 1-2 травня у східних та північних областях на поверхні ґрунту заморозки 0…-3°С (I рівень небезпечності, «жовтий»)», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше синоптики попередили українців про небезпечну погоду у травні. Найпосушливіші умови складатимуться в Одеській, Миколаївській, Вінницькій та Тернопільській областях.