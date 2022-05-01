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    Події в Україні

    В Україну йдуть заморозки

    графіка
    Стовпчики термометрів опустяться до -3&deg;С - В Україну йдуть заморозки
    Стовпчики термометрів опустяться до -3°С
    фото з відкритих джерел

    Синоптики попереджають про нічні зниження температури

    В Україні 1-2 травня вночі очікуються заморозки у східних та північних областях. Про це повідомляється на сайті «Укргідрометцентру».

    «Уночі 1-2 травня у східних та північних областях на поверхні ґрунту заморозки 0…-3°С (I рівень небезпечності, «жовтий»)», – йдеться у повідомленні.

    screenshot-meteo.gov.ua-2022.05.01-02_47_29

    Нагадаємо, раніше синоптики попередили українців про небезпечну погоду у травні. Найпосушливіші умови складатимуться в Одеській, Миколаївській, Вінницькій та Тернопільській областях.

    Теги: росія окупанти прогноз погоди війна Україна окупація #stoprussia
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    В Україну йдуть заморозки