Розстріл українських військових на Курщині: стали відомі подробиці

Омбудсмен Дмитро Лубінець направив листи до ООН та Міжнародного комітету Червоного Хреста

Росіяни прорвали українську оборону в одному з населених пунктів Курської області, зайшли в тил та вступили в бій із групою операторів дронів. Внаслідок жорсткого бою українські воїни загинули. Про це заявив мер Генічеська, доброволець 24ОШБ «Айдар» Станіслав Бунятов Осман, коментуючи інформацію про те, що пілоти дронів нібито здалися у полон.

«Хлопці були в тилу, стався прорив, п*дари зайшли в їх лісосмугу з двох сторін, ніхто з пілотів добровільно не здався, пацани їб*шилися до останнього! Якби вони могли відійти, то відійшли би. Загинули дуже гідні бійці», – заявив Осман.

Бунятов наголосив, що проєкт DeepState опублікував неточну інформацію про цей випадок. Пілоти загинули під час бою, а не здалися у полон.

На тлі повідомлень про чергову можливу страту українських військових омбудсмен Дмитро Лубінець направив листи до ООН та Міжнародного комітету Червоного Хреста, зазначивши, що такі дії порушують Женевську конвенцію.

Раніше стало відомо, що окупанти вчергове порушили правила та звичаї ведення війни, розстрілявши дев’ятьох українських військових на Курщині.

Також уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що звернувся до ООН та Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ) щодо ймовірного розстрілу окупантами 16 українських військовополонених на Покровському напрямку.

До слова, незалежна міжнародна комісія ООН з розслідування порушень в Україні знайшла нові докази катувань Росією українських цивільних та військовополонених на окупованих територіях України та в РФ.