Втрати ворога станом на 5 жовтня 2024 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1280 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок суботи, 5 жовтня 2024 року.
Втрати Росії у війні на 5 жовтня 2024 року
РФ у війні з Україною станом на 5 жовтня втратила:
- особового складу ‒ близько 659220 (+1280) осіб,
- танків ‒ 8916 (+8) од.,
- бойових броньованих машин ‒ 17658 (+31) од.,
- артилерійських систем – 19037 (+72) од.,
- РСЗВ – 1216 (+4) од.,
- засоби ППО ‒ 970 (+5) од.,
- літаків – 368 (+0) од.,
- гелікоптерів – 328 (+0) од.,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 16529 (+35),
- крилаті ракети ‒ 2613 (+0) од.,
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од.,
- підводні човни – 1 (+0) од.,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 25905 (+85) од.,
- спеціальна техніка ‒ 3344 (+11).
Дані уточнюються.
Активність флоту окупантів станом на 5 жовтня
- В Чорному морі один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до чотирьох ракет;
- в Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
- в Середземному морі три ворожі кораблі, з яких два є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 20 ракет.
За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря – 10 суден, з них вісім продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря – п'ять суден, з них одне рухалось з протоки Босфор.
РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS).
Нині триває 955-й день повномасштабної війни в Україні.
До слова, українські військові провели успішну операцію під Липцями на Харківщині, де захопили сім ворожих позицій. Однак, ситуація на фронті залишається складною. Російські окупанти продовжують наступальні дії і досягли певних успіхів на сході України.
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