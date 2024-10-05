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Втрати ворога станом на 5 жовтня 2024 – Генштаб ЗСУ

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Втрати ворога станом на 5 жовтня 2024 – Генштаб ЗСУ
Триває 955-й день повномасштабної війни в Україні
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1280 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок суботи, 5 жовтня 2024 року.

Втрати Росії у війні на 5 жовтня 2024 року

РФ у війні з Україною станом на 5 жовтня втратила

  • особового складу ‒ близько 659220 (+1280) осіб,
  • танків ‒ 8916 (+8) од.,
  • бойових броньованих машин ‒ 17658 (+31) од.,
  • артилерійських систем – 19037 (+72) од.,
  • РСЗВ – 1216 (+4) од.,
  • засоби ППО ‒ 970 (+5) од.,
  • літаків – 368 (+0) од.,
  • гелікоптерів – 328 (+0) од.,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 16529 (+35),
  • крилаті ракети ‒ 2613 (+0) од.,
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од.,
  • підводні човни – 1 (+0) од.,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 25905 (+85) од.,
  • спеціальна техніка ‒ 3344 (+11).

Дані уточнюються.

Втрати ворога у війні станом на 5 жовтня 2024 року
Втрати ворога у війні станом на 5 жовтня 2024 року
інфографіка: Генштаб ЗСУ

Активність флоту окупантів станом на 5 жовтня

  • В Чорному морі один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до чотирьох ракет;
  • в Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
  • в Середземному морі три ворожі кораблі, з яких два є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 20 ракет.

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – 10 суден, з них вісім продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря – п'ять суден, з них одне рухалось з протоки Босфор.

РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS).

Активність флоту окупантів станом на 5 жовтня
Активність флоту окупантів станом на 5 жовтня
інфографіка: ВМС ЗСУ

Нині триває 955-й день повномасштабної війни в Україні.

До слова, українські військові провели успішну операцію під Липцями на Харківщині, де захопили сім ворожих позицій. Однак, ситуація на фронті залишається складною. Російські окупанти продовжують наступальні дії і досягли певних успіхів на сході України.

Теги: Генштаб Повітряні сили ЗСУ ЗСУ Україна війна військові росія росіяни окупанти військова техніка Чорне море Азовське море

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