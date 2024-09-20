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Окупанти вдарили КАБами по Харкову: в ОВА розповіли про наслідки

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Окупанти вдарили КАБами по Харкову: в ОВА розповіли про наслідки
На місці працюють відповідні служби
фото з відкритих джерел

Внаслідок удару по Харкову – є постраждалі

Російські війська атакували центр Харкова керованою авіабомбою, влучивши у проїжджу частину. Внаслідок вибуху загорівся автомобіль та отримали пошкодження кіоски, вікна лікарні та готелю, який вже раніше зазнавав ворожих обстрілів. Про це повідомив Харківський голова ОВА Олег Синєгубов.

«Окупанти вдарили КАБом у проїжджу частину в самому центрі Харкова. Горить автомобіль. Пошкоджено кіоски, скління будівель лікарні, готель, біля якого вже було раніше вороже влучання», – йдеться в повідомленні.

Пізніше мер міста уточнив, що четверо постраждалих, серед яких дитина 10-ти років з гострою реакцією на стрес.

Нагадаємо, окупанти обстріляли Харків: одна з бомб впала біля медзакладу.

Теги: Харків окупанти автомобіль готель Олег Синєгубов

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