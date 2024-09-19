Керівний склад провідного проєктного інституту Києва викрито на співпраці з РФ

Науковці допомагали агресору відновлювати свої нафтопереробні заводи, які зазнали суттєвих пошкоджень унаслідок атак українських дронів

Керівний склад провідного науково-дослідного та проєктного інституту нафтового профілю у Києві співпрацював із РФ і допомагав окупантам відновлювати НПЗ після атак українських дронів. Серед затриманих п’ятеро топ-посадовців – голова правління, двоє очільників спеціалізованих відділів, а також головний інженер і один із інженерів столичної установи. Про це повідомляє преслужба СБУ.

За матеріалами справи, вони допомагали агресору відновлювати свої нафтопереробні заводи, які зазнали суттєвих пошкоджень унаслідок атак українських дронів.

На замовлення РФ посадовці підготували проєктно-конструкторську документацію для реконструкції трьох ключових НПЗ.Загальна вартість російських підрядів» становила майже пів мільярда гривень.

До цієї суми входив також дистанційний супровід проєктантами технологічних процесів відновлення та модернізації пошкоджених НПЗ країни-агресора.

Під час обшуків в офісних та житлових приміщеннях фігурантів у Києві, Львові та Харкові вилучено мобільні телефони, системні блоки, ноутбуки, флешки та чорнові записи із доказами співпраці з РФ.

П’ятьом затриманим посадовцям проєктного інституту повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору).

Наразі четверо з них уже перебувають під вартою. Триває розслідування. Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Нагадаємо, до 15 років позбавлення волі засуджено експрацівника «Укроборонпрому» за держзраду.