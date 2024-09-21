Окупанти вилучатимуть земельні ділянки в українців на окупованих територіях

Тепер окрім помешкань, ворог планує відбирати земельні ділянки

З 1 березня 2025 року ділянки під індивідуальне житлове будівництво та особисте підсобне господарство можуть бути вилучені, якщо на них протягом двох років не велося будівництво. Про це пише ЦНС.

«Ділянки під індивідуальне житлове будівництво, під особисте підсобне господарство з 1 березня 2025 року почнуть вилучати у власників якщо на них впродовж останніх двох років не велося будівництво», – пише ЦНС.

Критерії визначення «задіяності» землі поки що невідомі. Окрім цього, окупанти продовжують проводити рейди з метою виявлення «безхозних» помешкань для їх подальшого привласнення.

Процес відбуватиметься наступним чином - якщо наглядові ради встановлять, що земля протягом двох років залишається не задіяною, тоді власник автоматично буде позбавлений власності на землю.

Нагадаємо, Окупанти визнали, що закатували до смерті американського пропагандиста в Донецьку.