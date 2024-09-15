«Страшна, жорстока дилема». Мільярдер Пінчук звернувся до західних партнерів України

Пінчук зазначив, що заклики деяких західних політиків зважати на ризик ескалації війни з Росією у питанні виділення озброєнь – це успіх російської пропаганди

У столиці завершилася щорічна Ялтинська європейська стратегія. Цьогоріч конференція, яка збирає світових та українських політиків та мислителів, мала назву «Необхідність перемогти»

Що більшою буде військова підтримка України, то вищий шанс на перемогу, а відповідно і менший ризик ескалації. Про це заявив мільярдер Віктор Пінчук під час конференція YES-2024 (Ялтинська європейська стратегія), передає кореспондент «Главкома».

«Якщо Росія досягне успіху в Україні – Китай, Північна Корея та Іран, найбільш імовірно, виступлять проти Тайваню, Південної Кореї та Ізраїлю. Весь світ буде втягнутий у війну. Чим більшою буде військова підтримка України, тим меншим буде ризик ескалації, війни між НАТО і Росією, а також виникнення глобального ефекту доміно – появи дедалі більшої кількості воєн проти демократії», – сказав Пінчук.

Мільярдер додав, що заклики деяких західних політиків зважати на ризик ескалації війни з Росією у питанні виділення озброєнь – це успіх російської пропаганди.

«Західні лідери думають про ескалацію і вони роблять менше ніж потрібно для перемоги України. Вони встановлюють обмеження на застосування зброї. Це самостримування», – йдеться у заяві.

За словами, Пінчука, Захід повинен бачити в Україні рівноправного партнера, надавши необхідне озброєння:

«Захід має бачити нас як партнерів. І якщо в цьому партнерстві Захід не жертвує життями, на відміну від українців, то принаймні має надати нам стільки, скільки потрібно зброї, так швидко, як тільки можливо. Без жодних обмежень чи застережень».

13 та 14 вересня у столиці України відбулася конференція YES-2024 (Ялтинська європейська стратегія). Це 20-й за рахунком форум. Його історія розпочалася 1 липня 2004 року. Тоді Ялтинська Європейська Стратегія провела свою першу зустріч у Лівадійському палаці в Ялті в українському Криму. У 2013 році через окупацію Криму Російською Федерацією YES була змушена перенести щорічні заходи до Києва. У рамках YES українські політики, експерти, лідери громадянського суспільства та бізнесу зустрічалися з міжнародними політиками. Засновником конференції є мільярдер Віктор Пінчук.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський під час участі на XX щорічній зустрічі Ялтинської європейської стратегії поспілкувався із ведучим CNN Фарідом Закарією. Вони розмовляли про ситуацію на фронті, Курську операцію, критичні оборонні потреби України та про стратегічний план перемоги, який допоможе примусити Путіна завершити цю війну.

Також Зеленський розповів, що Україна потребує достатньої далекобійності, щоб змінити хід війни, а також змусити Російську Федерацію шукати миру.