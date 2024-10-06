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Летіли ракети та «Шахеди»: Україна відбила масштабну ворожу атаку

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Летіли ракети та «Шахеди»: Україна відбила масштабну ворожу атаку
На Київщині цієї ночі працювало ППО
фото з відкритих джерел

Відбивали повітряний напад авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України

У ніч проти 6 жовтня 2024 року російські окупанти атакували Україну ударними БпЛА та ракетами різних типів. Про деталі атаки повідомили у Повітряних силах України.

Усього радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід понад 90 засобів повітряного нападу противника:

  • 2 балістичні ракети «Іскандер-М»;
  • 1 крилату ракету «Іскандер-К»;
  • 1 керовану авіаційну ракету Х-59/69;
  • 87 БпЛА типу «Шахед». 

«Відбивали повітряний напад авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України. В результаті протиповітряного бою збито дві ракети та 56 ворожих ударних БпЛА типу Shahed у Миколаївській, Одеській, Київській, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Сумській, Чернігівській, Полтавській, Вінницькій, Хмельницькій, Запорізькій,  Житомирській та Харківській областях», – ідеться у повідомленні.

25 безпілотників (станом на 09:00) БпЛА локаційно втрачено у різних регіонах України, ймовірно внаслідок активної протидії РЕБ.

Летіли ракети та «Шахеди»: Україна відбила масштабну ворожу атаку фото 1

Нагадаємо, у ніч проти неділі, 6 жовтня, російські окупанти вчергове атакували Київ безпілотниками. Дрони заходили хвилями з різних напрямків, а повітряна тривога в місті оголошувалася тричі і тривала понад 5 годин. 

Крім того,  окупанти атакували Одесу. Агресор знову використав «Шахеди», внаслідок чого постраждали складські приміщення і вантажні автомобілі. 

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Теги: балістичні ракети Україна напад Миколаїв авіація окупанти

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