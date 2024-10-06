Летіли ракети та «Шахеди»: Україна відбила масштабну ворожу атаку
Відбивали повітряний напад авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України
У ніч проти 6 жовтня 2024 року російські окупанти атакували Україну ударними БпЛА та ракетами різних типів. Про деталі атаки повідомили у Повітряних силах України.
Усього радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід понад 90 засобів повітряного нападу противника:
- 2 балістичні ракети «Іскандер-М»;
- 1 крилату ракету «Іскандер-К»;
- 1 керовану авіаційну ракету Х-59/69;
- 87 БпЛА типу «Шахед».
«Відбивали повітряний напад авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України. В результаті протиповітряного бою збито дві ракети та 56 ворожих ударних БпЛА типу Shahed у Миколаївській, Одеській, Київській, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Сумській, Чернігівській, Полтавській, Вінницькій, Хмельницькій, Запорізькій, Житомирській та Харківській областях», – ідеться у повідомленні.
25 безпілотників (станом на 09:00) БпЛА локаційно втрачено у різних регіонах України, ймовірно внаслідок активної протидії РЕБ.
Нагадаємо, у ніч проти неділі, 6 жовтня, російські окупанти вчергове атакували Київ безпілотниками. Дрони заходили хвилями з різних напрямків, а повітряна тривога в місті оголошувалася тричі і тривала понад 5 годин.
Крім того, окупанти атакували Одесу. Агресор знову використав «Шахеди», внаслідок чого постраждали складські приміщення і вантажні автомобілі.
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