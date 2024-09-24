ООН виявила нові докази катувань українців російськими загарбниками: деталі

ООН: Виявлено скоординоване залучення співробітників конкретних служб РФ до катувань у всіх місцях позбавлення волі

Незалежна міжнародна комісія ООН з розслідування порушень в Україні знайшла нові докази катувань Росією українських цивільних та військовополонених на окупованих територіях України та в РФ. Про це йдеться у новому звіті Комісії.

«Широке географічне охоплення та розповсюджені схеми застосування катувань демонструють, що катування здійснювалися як звичайна та прийнятна практика з почуттям безкарності», – зазначається у звіті.

Так, подальше розслідування Комісією випадків катувань свідчить про те, що російська влада застосовувала катування в окупованих регіонах України. Нові докази «підтверджують попередній висновок Комісії про те, що катування, вчинені російською владою, були широко поширені».

«Комісія визначила додаткові спільні елементи у застосуванні катувань російською владою, підтвердивши попередні висновки про систематичний характер цих дій. Одним з таких елементів є неодноразова практика насильницьких методів у місцях позбавлення волі в РФ, де утримуються ув'язнені з України. Така практика спостерігається в декількох великих пенітенціарних установах на окупованих територіях України», – йдеться у звіті Організації.

У Комісії зазначили, що ще один спільний елемент, який випливає з доказів, вказує на скоординоване залучення співробітників конкретних служб РФ до катувань у всіх місцях позбавлення волі, розслідуваних ООН.

Також зазначається, що систематичне застосування сексуального насильства переважно щодо чоловіків в РФ «також використовується як метод катувань, який спостерігається майже у всіх зазначених місцях позбавлення волі».

Крім того, Комісія бере до уваги свідчення колишніх ув'язнених про персонал в'язниць у Росії, які вказують на накази про жорстоке поводження. Докази також свідчать, що в деяких місцях позбавлення волі накази про жорстоке поводження видавалися вищими посадовцями російської влади, які або схвалювали, або не вживали заходів для припинення такого поводження.

Як відомо, російські окупанти катують українських військовополонених, починаючи з перших допитів. При цьому практика тортур у російському полоні є «широко поширеною і систематичною». Про це заявила голова Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Даніель Белль.

До слова, судово-медичний експерт з’ясував, що український захисник Олександр Іщенко, який був водієм у полку «Азов» та під час оборони Маріуполя потрапив у полон, помер у СІЗО Ростова-на-Дону через «закриту тупу травму грудної клітки внаслідок контакту з тупим предметом».

Нагадаємо, після обміну полоненими 31 травня кожен захисник поскаржився на тортури з боку РФ.