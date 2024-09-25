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Київ спростив онлайн-процедуру оформлення вивісок

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Київ спростив онлайн-процедуру оформлення вивісок
фото ілюстративне

Вхід до системи здійснюється за допомогою особистого електронного цифрового підпису, що забезпечує високий рівень безпеки 

У столиці з'явилася нова версія сервісу для подання повідомлень про розміщення вивіски. Столична влада повідомляє, що  це потрібно було, аби зробити цей процес максимально простим і зрозумілим. Про це заявив заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень у сфері цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Петро Оленич.

«Цей сервіс значно спрощує процедуру подання документів, адже тепер заяви та необхідні документи можна подати в електронному вигляді через оновлений портал. Київ став першим містом в Україні, яке впровадило такий онлайн-сервіс для бізнесу, що свідчить про його готовність до цифрових трансформацій і прагнення зробити взаємодію з міськими органами влади максимально зручною та ефективною», – зазначив Петро Оленич.

Щоб скористатися новою версією онлайн-сервісу, достатньо перейти на офіційний портал за адресою: eadv.kyivcity.gov.ua. 

За словами начальниці Управління з питань реклами КМДА Оксани Поліщук, оновлений сервіс пропонує значно зручніший користувацький досвід і полегшує процедуру подання. 

«Зрозумілий покроковий алгоритм подання повідомлень та автоматизація деяких етапів дає змогу зекономити час на оформленні вивіски. Також представлена детальна інформація про правила та вимоги до розміщення вивісок, що робить процес ще більш прозорим і зрозумілим. До того ж, залишилися зручні функції, які були доступні користувачам до оновлення: відстеження статусу заявки, цифровий обмін документів, реєстрація через електронний цифровий підпис. Бізнес може оформити вивіску свого закладу без відвідування ЦНАП», – розповіла  Поліщук.

Вхід до системи здійснюється за допомогою особистого електронного цифрового підпису, що забезпечує високий рівень безпеки та зручності. Окрім того, користувачі можуть відстежувати статус своєї заявки онлайн, що значно скорочує час очікування та виключає необхідність фізичного відвідування ЦНАП. Після перевірки Управлінням з питань реклами відповідності поданих документів вимогам заявник отримує рішення разом із документами безпосередньо у своєму особистому кабінеті на порталі.

На оновленому порталі також представлена корисна інформація про процедуру оформлення, вимоги до розміщення вивісок та інші важливі аспекти.

Нагадаємо, Київ увійшов до топ-15 найкращих цифрових міст світу.

Теги: бізнес документи реєстрація влада правила обмін

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