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Окупанти розстріляли дев’ятьох українських військових на Курщині

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Окупанти розстріляли дев’ятьох українських військових на Курщині
Росіяни розстріляли українських військових у районі населеного пункту Зелений Шлях
фото з відкритих джерел

Українські бійці мали обмежену кількість боєприпасів, тож були вимушені здатися

Окупанти вчергове порушили правила та звичаї ведення війни, розстрілявши дев’ятьох українських військових на Курщині. Про це повідомляють аналітики DeepState.

«Від наших джерел у 1 ОТБр стало відомо, що підари 10 жовтня розстріляли дронщиків та суміжників в районі н.п. Зелений Шлях. Додаткові деталі обставин з'ясовуються, але відомо, що хлопці виходили на позиції з думками, що вони у відносному тилу, але вже змушені були вступати в контакт з ворогом та відстрілювались. Проте кількість БК була обмежена і вони були вимушені здатися», – сказано у повідомленні.

Окупанти розстріляли дев’ятьох українських військових на Курщині фото 1

У DeepState додали, що загалом, ситуація на Курщині не така радісна. Сили Оборони проводять стабілізаційні заходи, але відновити втрачене вкрай важко.

Нагадаємо, уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що звернувся до ООН та Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ) щодо ймовірного розстрілу окупантами 16 українських військовополонених на Покровському напрямку. 

До слова, незалежна міжнародна комісія ООН з розслідування порушень в Україні знайшла нові докази катувань Росією українських цивільних та військовополонених на окупованих територіях України та в РФ.

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Теги: розслідування правила Лубінець полон Курщина

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