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Розтратив понад 3,5 млн грн «бойових» виплат: командир військової частини отримав підозру

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Розтратив понад 3,5 млн грн «бойових» виплат: командир військової частини отримав підозру
Підозрювані включили у списки для виплат 10 військовослужбовців частини, які фактично не брали безпосередню участь у бойових діях
фото: пресслужба ДБР

Протягом шести місяців військовослужбовцям у різний період безпідставно нараховувалось по 100 тис. грн

На Донеччині командиру однієї з військових частин та чотирьом його підлеглих повідомлено про підозру. Вони протиправно нараховували та виплачували «бойові» військовим підрозділу, які де-факто не несли службу на передовій. Сума завданих державі збитків становить понад 3,5 млн грн. Про це повідомляє преслужба ДБР. 

Як зазначається, організатори оборудки розробили злочинну схему для отримання частини з нарахованих «бойових» доплат військовим свого підрозділу. 

Підозрювані включили у списки для виплат 10 військовослужбовців частини, які фактично не брали безпосередню участь у бойових діях та перебували за межами Донецької області.

Розтратив понад 3,5 млн грн «бойових» виплат: командир військової частини отримав підозру фото 1

Протягом шести місяців цим військовослужбовцям у різний період безпідставно нараховувалось по 100 тис. грн. Частину коштів, начебто як благодійну допомогу для свого підрозділу, вони перераховували на вказаний командуванням картковий рахунок.

«Так у період з березня по вересень сума завданих державі збитків становила майже 3,5 млн грн.», – вказали в ДБР.  

Командир військової частини та троє його підлеглих підозрюються у розтраті та заволодінні чужим майном, вчинених організованою групою шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах та видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів (ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України).

Ще одна учасниця схеми підозрюється у розтраті та заволодінні чужим майном, вчиненим організованою групою шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України). Санкції статей передбачає позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.

Раніше повідомлялося, що ДБР викрило військкома із Запоріжжя, який незаконно нарахував підлеглим 1 млн грн

Теги: ДБР Донеччина

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