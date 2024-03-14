Британська розвідка назвала напрямки, де РФ вестиме активні бої найближчі тижні

Росія концентрує операції на захід від Авдіївки та Мар'їнки, міст Донецької області

У лютому Росія отримала контроль над Авдіївкою та кількома селами на захід від міста, але, за даними британської розвідки, просування з тих пір сповільнилося

Найближчими тижнями ситуація для Сил оборони України залишатиметься складною. Окупанти продовжують атаки на кількох ділянках лінії фронту. Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії у Twitter.

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Як зазначається у зведенні, Росія концентрує операції на захід від Авдіївки та Мар'їнки, міст Донецької області. На ці напрямки припадає 60% зареєстрованих російських атак за останні чотири тижні.

Проте середня кількість зареєстрованих щотижневих наземних атак скоротилася на 13% з кінця лютого 2024 року, коли середня кількість за тиждень досягла 600. У лютому Росія отримала контроль над Авдіївкою та кількома селами на захід від міста, але, за даними британської розвідки, просування з тих пір сповільнилося.

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«Вельми ймовірно, що загальна ситуація буде складною для українських сил у найближчі тижні, оскільки Росія продовжить відновлювати сили та завдавати ударів по пріоритетним напрямкам», – зазначили у міноборони Британії.

Триває 750-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 79 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 2 ракетних та 64 авіаційних удари, здійснив 93 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення.

На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 20 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське та Невельське Донецької області.