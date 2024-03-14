Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Британська розвідка назвала напрямки, де РФ вестиме активні бої найближчі тижні

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Британська розвідка назвала напрямки, де РФ вестиме активні бої найближчі тижні
Росія концентрує операції на захід від Авдіївки та Мар'їнки, міст Донецької області
фото: Генштаб

У лютому Росія отримала контроль над Авдіївкою та кількома селами на захід від міста, але, за даними британської розвідки, просування з тих пір сповільнилося

Найближчими тижнями ситуація для Сил оборони України залишатиметься складною. Окупанти продовжують атаки на кількох ділянках лінії фронту.  Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії у Twitter.

Як зазначається у зведенні, Росія концентрує операції на захід від Авдіївки та Мар'їнки, міст Донецької області. На ці напрямки припадає 60% зареєстрованих російських атак за останні чотири тижні.

Проте середня кількість зареєстрованих щотижневих наземних атак скоротилася на 13% з кінця лютого 2024 року, коли середня кількість за тиждень досягла 600. У лютому Росія отримала контроль над Авдіївкою та кількома селами на захід від міста, але, за даними британської розвідки, просування з тих пір сповільнилося.

«Вельми ймовірно, що загальна ситуація буде складною для українських сил у найближчі тижні, оскільки Росія продовжить відновлювати сили та завдавати ударів по пріоритетним напрямкам», – зазначили у міноборони Британії.

Триває 750-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 79 бойових зіткнень.  Загалом ворог завдав 2 ракетних та 64 авіаційних удари, здійснив 93 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення.

На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 20 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське та Невельське Донецької області.

Читайте також: Аналітики спрогнозували подальші дії РФ на фронті (карта боїв)
Теги: британська розвідка війна Донеччина росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Суд визнав росіянок винними та покарав за «пропаганду нетрадиційних сексуальних відносин»
Дві росіянки поцілувалися в кафе: як їх покарав суд
12 березня, 21:31
Окупанти намагаються встановити контроль для витіснення ЗСУ в західну частину села Бердичі
Окупанти активно намагаються захопити село поблизу Авдіївки: карта боїв
8 березня, 15:31
Опоненти Зеленського знайшли у Конституції спосіб, як поставити у незручне становище її гаранта
«Колізія 20 травня»: що буде з президентом після закінчення п’яти років на посаді. Відповідь ЦВК Право
4 березня, 09:00
На кадрах видно кілометрові черги та натовпи людей, які прийшли попрощатися із політиком
Російська пропагандистка в істериці через велику кількість людей на похороні Навального
1 березня, 15:53
Росія хоче взяти кредити у Китаю в юанях
Санкції змушують Кремль йти на принизливий крок
27 лютого, 18:50
Як два роки великої війни змінили Україну, Захід, Росію: коли настане переломний момент
Як два роки великої війни змінили Україну, Захід, Росію: коли настане переломний момент
25 лютого, 10:55
Східна Європа все більше розчаровується в Західній через недостатню підтримку України
У Європі є розкол через недостатню допомогу Україні – Bloomberg
25 лютого, 03:20
Українці зіштовхуються з невизначеним майбутнім по всій Європі: результати опитування
Українці зіштовхуються з невизначеним майбутнім по всій Європі: результати опитування
24 лютого, 17:45
Безпекова угода між Україною та Німеччиною, смерть Навального. Головне за 16 лютого
Безпекова угода між Україною та Німеччиною, смерть Навального. Головне за 16 лютого
16 лютого, 21:00

Події в Україні

Британська розвідка назвала напрямки, де РФ вестиме активні бої найближчі тижні
Британська розвідка назвала напрямки, де РФ вестиме активні бої найближчі тижні
Тренер футбольного клубу прем'єр-ліги не повернувся до України після зборів у Туреччині
Тренер футбольного клубу прем'єр-ліги не повернувся до України після зборів у Туреччині
Удар по Сумах: рятувальники відновили пошукові роботи, під завалами є люди
Удар по Сумах: рятувальники відновили пошукові роботи, під завалами є люди
Росіяни заявили про атаку на полігон окупантів у Луганській області
Росіяни заявили про атаку на полігон окупантів у Луганській області
Кожному знайдемо місце відповідно до навичок: Сирський звернувся до добровольців
Кожному знайдемо місце відповідно до навичок: Сирський звернувся до добровольців
Повітряна тривога тривала менше години
Повітряна тривога тривала менше години

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
31K
Експорт зерна з України: Польща зробила нову пропозицію
6972
Що Київ насправді зробив для кримських татар. Відповідь на одну велику брехню
4399
У Сочі горить аеропорт, у мережі пишуть про вибухи (відео)
4284
«Хай воює той, хто бажає»? Пригоди ухилянтів, які дійшли до Верховного суду
3746
Падіння Іл-76 під Іваново: з'явилися нові кадри з місця події
3075
Росія знову скликає Радбез ООН: оголошено причину

Новини

Усю територію країни накриють опади: прогноз погоди на 14 березня
Сьогодні, 06:30
В Україні була оголошена масштабна повітряна тривога через загрозу балістики
Сьогодні, 05:46
День українського добровольця. Що відзначаємо 14 березня
Сьогодні, 00:00
Зниження попиту на газ та заборона на його експорт призвели до падіння видобутку приватних компаній – експерт
Вчора, 14:53
Мобілізація по-новому. Експерт назвав умови прозорої та гнучкої схеми бронювання
Вчора, 12:10
Місцями невеликий дощ та мокрий сніг: прогноз погоди на 13 березня
Вчора, 06:45

Прес-релізи

У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
7 березня, 12:55
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua