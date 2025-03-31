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Зеленський назвав кількість воєнних злочинів РФ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Зеленський назвав кількість воєнних злочинів РФ
За словами глави України, росіяни ніколи не дочекаються пробачення за свої злочини
фото: president.gov.ua/Офіс президента

Президент: «РФ не має уникнути відповідальності за злочини, скоєні в Україні під час цієї війни»

Російська Федерація скоїла понад 137 тис. воєнних злочинів на території України за час повномасштабної війни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на президента Володимира Зеленського під час конференції Об’єднані заради справедливості.

«Напевно, не існує країни, де не чули б про те, що зробив окупант на нашій землі й проти наших людей. І має бути так, щоб у кожній країні знали, що за все це окупант відповідатиме. Бо справедливість не має кордонів. Її однаково варто цінувати всюди – Європа, Америка, Азія, Африка, Австралія», – каже він.

За словами Зеленського, зараз саме прагнення до справедливості об’єднує нас усіх, хто працює разом Україною, щоб захистити життя людей і нашу державу від Росії.

«Станом на сьогодні є щонайменше 137 тис. причин, щоб ми продовжували цю роботу, і щоб ми довели її до кінця. 137 тис. – саме стільки воєнних злочинів скоєно Росією на цей час. Це те, що відомо. Злочини проти миру і людяності, проти нашої держави, проти наших людей, проти України і українців. І це означає, що вироків має бути не менше», – додав президент.

Нагадаємо, місто Буча було окуповане російськими військами 27 лютого 2022 року і перебувало під їхнім контролем до 31 березня 2022 року. За той час росіяни скоїли в Бучанському районі понад 9 тис. воєнних злочинів і вбили понад 1,4 тис. цивільних, у тому числі –  37 дітей. Загалом у Бучанському районі було виявлено майже 1,2 тис. тіл і ця цифра не є остаточною.

До слова, слідчі Національної поліції з 2024 року розкрили 72 вбивства, вчинені російськими військовими в Бучі Київської області. 

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Теги: злочини проти людяності війна Володимир Зеленський окупанти

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