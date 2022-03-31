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    Брифінг студентів «ДНР» про примусову мобілізацію (відео)

    Брифінг студентів «ДНР» про примусову мобілізацію (відео)
    фото: скріншот відео

    Студенти розповіли, як їх змушували воювати проти України

    У Києві проходить брифінг військовополонених студентів донецьких вищих навчальних закладів, яких примусово мобілізували до лав окупанта так званої ДНР.

    Нагадаємо, полонені військовослужбовці російської армії 9 береня дали у Києві брифінг, де розповіли про те, як вони потрапили на війну в Україну. Вони повідомили, що одними із перших здалися у полон, вранці 24 лютого. Також вони висловили каяття перед українським народом.

    Також 14 березня відбувся брифінг військовополонених солдат-строковиків Росії.

    Теги: росія окупанти «ДНР» «ЛНР» війна Україна окупація #stoprussia
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    Брифінг студентів «ДНР» про примусову мобілізацію (відео)