Брифінг студентів «ДНР» про примусову мобілізацію (відео)

Студенти розповіли, як їх змушували воювати проти України

У Києві проходить брифінг військовополонених студентів – донецьких вищих навчальних закладів, яких примусово мобілізували до лав окупанта так званої ДНР.

Нагадаємо, полонені військовослужбовці російської армії 9 береня дали у Києві брифінг, де розповіли про те, як вони потрапили на війну в Україну. Вони повідомили, що одними із перших здалися у полон, вранці 24 лютого. Також вони висловили каяття перед українським народом.

Також 14 березня відбувся брифінг військовополонених солдат-строковиків Росії.