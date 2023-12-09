Bild: росіяни зайшли в Авдіївку з нового напрямку

Війська РФ змогли ввійти до Авдіївки з північного сходу

Українським захисникам довелося відступити від однієї із захоплених будівель

Російські окупанти зайшли до Авдіївки з нового напрямку і захопили частину дачного сектору на сході міста. Про це написав військовий експерт німецького видання Bild Юліан Рьопке.

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За словами журналіста, війська РФ змогли ввійти до Авдіївки з північного сходу і захопили там частину дачного селища. Там же розташовані очисні споруди.

«Російські війська ввійшли до Авдіївки з іншого напрямку, захопили при цьому частину дачного сектора на сході. Українські сили ведуть бій із окупантами за допомогою танків, яким принаймні довелося відступити від однієї із захоплених будівель», – поінформував Рьопке.

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Нагадаємо, що в Авдіївці, попри запеклі бої, залишається понад 1200 цивільних. Логістика залишається найбільшою проблемою для міста.

Також повідомлялося, що російські війська вели наступальні операції поблизу Авдіївки 8 грудня та мали успіх.

У ранковому зведенні Генштабу ЗСУ 9 грудня зазначається, що на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат. Сили оборони успішно відбили 35 атак противника в районах східніше Новобахмутівки, Степового, Авдіївки, Тоненького, Первомайського Донецької області.

До слова, на Авдіївському напрямку російські загарбники зосередили приблизно 40 тис. особового складу, щодня ЗСУ ліквідовують 300-400 окупантів.