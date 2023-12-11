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Прогнози Буданова: більшість передбачень справдилися, проте є прорахунки

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Прогнози Буданова: більшість передбачень справдилися, проте є прорахунки
У жовтні минулого року після перших ударів по енергосистемі Буданов запевнив, що Росії не вдасться занурити Україну у темряву та холод
фото з відкритих джерел

Очільник ГУР переконував, що більшість активних бойових дій в Україні закінчаться до кінця 2022 року

Керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов відомий своїми прогнозами щодо перебігу російсько-української війни. Він правильно передбачив, як саме розпочнеться повномасштабне вторгнення Росії, коли буде переломний момент у війні та був упевнений, що спроби повністю окупувати країну проваляться. Але три значні прогнози Буданова не справдилися, і сам він визнав, що Україна «вибилася з графіка» війни. Аналітичний портал «Слово і діло» підготував інфографіку про передбачення очільника ГУР. 

Прогнози Буданова: більшість передбачень справдилися, проте є прорахунки фото 1

Три прорахунки Буданова

Керівник розвідки переконував, що більшість активних бойових дій в Україні закінчаться до кінця 2022 року. Проте вони продовжуються і цього року: була битва за Бахмут, контрнаступ ЗСУ, зараз криваві бої йдуть за Авдіївку.

На цей рік очільник ГУР прогнозував закінчення війни з виходом України на свої кордони 1991 року – Україна зараз, на жаль, навіть не близька до цієї цілі. «Є об'єктивні та суб'єктивні причини – все у комплексі. Але, даруйте, більшість пояснень цього становить державну таємницю і це просто не для публічного обговорення. Згодом це все стане зрозумілим», – пояснив Буданов.

За його словами, Україна «вибилася із графіка»: «Ми з нього вибилися. Не відстаємо, а вибилися. Це зовсім інше тлумачення... Не все пішло шкереберть. Давайте без уточнення та роз'яснення цього всього – ми вибилися з графіка – нехай кожен зробить свій висновок».

Також не справдився прогноз Буданова про те, що українські війська до кінця весни вже будуть у Криму. У розвідці сказали, що це був лише один із можливих сценаріїв.

Які прогнози керівника ГУР вже справдилися чи у процесі реалізації

Один із перших прогнозів Буданова був про початок повномасштабної війни: Росія розпочне війну за межами Донбасу, наступатиме на Київ з боку Чорнобиля, буде загроза для Херсона та Харкова.

У травні минулого року глава розвідки заявив, що переломний момент у війні настане у серпні. Справді тоді сталося кілька атак на російські військові об'єкти в Криму, потім розпочався контрнаступ у Харківській та Херсонській областях.

Мав рацію Буданов також на рахунок просування ЗСУ до кінця 2022-го та «значних перемог» – було звільнення Харківської області та Херсона.

Крім того, справдився прогноз керівника ГУР про те, що Білорусь повноцінно вступати у війну не буде.

Збувається прогноз про те, що в країні-агресорці не буде протестних настроїв через війну. «Бо Росія здебільшого підтримує всі ці дії. Це справді так, не треба думати, що один путін такий поганий, а решта просто не знає, що робити. Знають, дуже ясно знають та розуміють. Можливо, це є наслідок довгострокової пропагандистської роботи з ними», – так це пояснював Буданов.

У жовтні минулого року після перших ударів по енергосистемі Буданов запевнив, що Росії не вдасться занурити Україну у темряву та холод: «Як вони кажуть, занурити Україну в суцільну темряву та холодну зиму – це їхня мрія. Але, повірте, цього не станеться, всі наші служби працюють відповідним чином, і їхні мрії не здійсняться. Ускладнення справді є, але критичного поки що нічого немає». Справді, нічого, окрім тимчасових блекаутів, Росія минулої зими не досягла.

У квітні цього року глава ГУР говорив про те, що Україні вкрай потрібен успіх у ході контрнаступу, оскільки без перемоги у союзників «рано чи пізно виникнуть питання, чи варто продовжувати підтримувати Україну». Що ж, щось подібне ми зараз і спостерігаємо: перспективи військової та фінансової допомоги на 2024-й поки що дуже невизначені.

Інші актуальні прогнози Буданова

Кирило Буданов говорив, що бачить усього два варіанти закінчення російсько-української війни: перший – розподіл Росії на три й більше частин; другий – відносне збереження територіальної цілісності РФ при зміні керівництва країни. «В останньому випадку новий керівник скаже, що РФ ні до чого у всіх цих процесах, це був хворий диктатор, а країна тут ні до чого. У цьому випадку росія віддасть всі окуповані нею території – від островів Японії до Кенігсбергу, який належить Німеччині», – вважає він.

Також керівник ГУР не вірить у те, що Росія застосує проти України ядерну зброю. За його словами, це лише погрози.

Після повернення Криму Буданов прогнозує кінець існування Керченського мосту. Також він казав, що країна-агресорка виплачуватиме репарації Україні.

А «реальні» економічні проблеми, за прогнозом Буданова, Росія відчує лише у 2025 році – поки що йде розхитування економіки та соціальної сфери.

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Теги: розвідка Кирило Буданов ГУР

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