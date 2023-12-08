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Окупанти можуть готуватися до нового наступу: куди ворог стягує резерви

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Окупанти можуть готуватися до нового наступу: куди ворог стягує резерви
Росіяни накопичують сили в районі Мар'їнка – Вугледар
фото ілюстративне

Загарбники частково забирають техніку з Запорізької або Херсонської областей

Росіяни почали стягувати великі резерви у напрямок Вугледара. Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко в ефірі телеканалу «Еспресо».

«Останнім часом росіяни стягують великі резерви у напрямок Вугледара, перекидаючи їх з Запорізької або Херсонської областей, частково з території Росії. Ворог переміщує військову техніку полями, і це досить незвично. Такі дії ми пов'язуємо з тим, що в такий спосіб окупанти перекидають техніку, яка була на ремонті у Новоазовському районі, там вистачає ремонтних баз. Сьогодні у Маріуполі бачили чергову колону з танками та БМП, яка через центр міста проїхала на тягачах. Таке враження, що росіяни накопичують сили в районі Мар'їнка – Вугледар, щоб саме там створити ще одну точку наступу й поновлення бойових дій», – сказав він.

Радник міського голови Маріуполя також додав, що росіяни зупинили будівництво залізниці в районі селища Гранітне, яке розташоване неподалік Вугледара.

«Враховуючи, що таких активних бойових дій, як біля Авдіївки, наразі немає на Вугледарі, але бачивши активну підготовку з боку загарбників, цілком можна очікувати, що найближчим часом ми знову почуємо про Вугледар, з точки зору наступу росіян», – наголосив Андрющенко.

Нагадаємо, триває 653-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 89 бойових зіткнень.

Протягом минулої доби авіація сил оборони завдала п’ять ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Підрозділами ракетних військ завдано удару по станції радіоелектронної боротьби противника.

Теги: окупанти ЗСУ війна

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