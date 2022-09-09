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На Донеччині та півдні авіація ЗСУ завдала відчутних втрат ворогам – Генштаб

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
На Донеччині та півдні авіація ЗСУ завдала відчутних втрат ворогам – Генштаб
Наші бійці діквідували вже майже 52 тис. загарбників
фото: Генштаб

Триває 198 доба героїчного протистояння Української нації російському широкомасштабному вторгненню 

Противник зосереджує зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні тимчасово захоплених районів Херсонської, частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей. З високою інтенсивністю веде повітряну розвідку БпЛА. Намагається покращити тактичне положення та логістичне забезпечення своїх військ. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у вечірньому зведенні 9 вересня.

Протягом поточної доби ворог завдав більше 12 ракетних та понад 12 авіаційних ударів по об’єктах на території України. Для цього провів до сорока літаковильотів. Зокрема, постраждала інфраструктура в районах населених пунктів Великі Проходи, Старовірівка, Юр’ївка, Темирівка, Тернові Поди, Сухий Ставок, Барвінок та Білогірка. Зберігається подальша загроза авіаційних та ракетних ударів по всій території України, зокрема і з території та повітряного простору Республіки Білорусь.

Волинський та Поліський напрямки

Обстановка залишається без суттєвих змін. В збройних силах Республіки Білорусь тривають командно-штабні навчання.

На інших напрямках противник обстрілює військову та цивільну інфраструктуру із танків, бойових машин, ствольної та реактивної артилерії.

Зокрема, обстріли велися тут:

Сіверський напрямок  

У районах населених пунктів Сеньківка, Блешня і Гай Чернігівської області та Стукалівка, Запсілля, Ходине, Миропільське і Великий Прикіл Сумської області;

Харківський напрямок

У районах населених пунктів Дуванка, Уди, Прудянка, Великі Проходи, Руські Тишки, Старий Салтів, Черкаські Тишки та Петрівка;  

Слов’янський напрямок

У районах Слов’янська, Долини, Краснопілля, Дмитрівки, Вірнопілля та Микільського;

Краматорський напрямок

Неподалік Богородичного, Верхньокам’янського, Сіверська, Григорівки, Роздолівки та Івано-Дар’ївки;

Бахмутський напрямок  

У районах населених пунктів Нью-Йорк, Зайцеве, Весела Долина, Майорськ, Соледар, Бахмутське, Бахмут та Веселе; 

Авдіївський напрямок

У районах Авдіївки, Опитного, Первомайського, Красногорівки та Пісків

Новопавлівський напрямок  

Неподалік Мар’їнки, Новомихайлівки, Парасковіївки, Микільського, Великої Новосілки, Курахового та Павлівки;

Запорізький напрямок

У районах Новоандріївки, Оріхова, Новоданилівки та Новополя.

Південнобузький напрямок

Противник здійснював обстріли із ствольної та реактивної артилерії вздовж лінії зіткнення.  Крім того, активно вів повітряну розвідку БпЛА, здійснив понад 60 вильотів.  

Підрозділи Сил оборони утримують займані позиції та не дають можливості ворогу просуватися вглиб території України. Наші воїни успішно відбили атаки ворога в районах населених пунктів Костянтинівка, Прудянка, Руські Тишки, Вірнопілля, Миколаївка Друга, Зайцеве, Авдіївка, Кам’янка, Побєда та Безіменне.

Протягом доби, для підтримки дій наземних угруповань, авіація Сил оборони здійснила понад 10 ударів, в ході яких знищено бойову техніку, засоби протиповітряної оборони та значну кількість живої сили в опорних пунктах на Донецькому та Південнобузькому напрямках.  

Підрозділи протиповітряної оборони на різних напрямках знищили щонайменше два БпЛА противника.  

Ракетні війська та артилерія наземних угруповань військ продовжують виконувати завдання з вогневого ураження живої сили та бойової техніки, контрбатарейної боротьби, порушення системи управління та логістичного забезпечення противника. Вогневого ураження зазнали три пункти управління ворога, понтонна переправа, 28 об’єктів зосередження живої сили та бойової техніки. В зону ураження потрапили склади з боєприпасами та вогневі позиції артилерії противника. Результати уточнюються.

Нагадаємо, на Херсонщині рашисти шукали своїх дезертирів зі зброєю та вертольотами.

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Теги: Білорусь Костянтинівка авіація Авдіївка навчання інфраструктура ворог Бахмут

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