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«Укренерго» відзвітувало про ситуацію з електропостачанням

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
«Укренерго» відзвітувало про ситуацію з електропостачанням
«Укренерго» продовжує застосовувати графіки обмежень споживання
фото ілюстративне

В Україні ситуація з електропостачання залишається складною, але контрольованою

Енергосистема поступово відновлюється після сьомої масованої хвилі російських ракетних ударів. Ціллю вчорашньої атаки були переважно об’єкти генерації, що спричинило системну аварію та масові знеструмлення споживачів в Україні та Молдові. Про це повідомляє пресслужба «Укренерго».

«В Україні ситуація з електропостачання залишається складною, але контрольованою. Це означає, що НЕК «Укренерго» реалізує відповідний протокол дій по поверненню блоків електростанцій в роботу та разом з обленерго застосовує резервні схеми заживлення споживачів», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що у першу чергу заживлюються об’єкти критичної інфраструктури по всій країні: водоканали, теплокомуненерго, системи водовідведення тощо. Ремонтні бригади «Укренерго» та обленерго не припиняють аварійно-відновлювальні роботи з моменту завершення атаки.

«Через специфіку атаки, яка спричинила зупинку атомних електростанцій, відновлення живлення в країні триває довше, ніж після попередніх атак. Наразі всі електростанції в Україні поступово повертаються в роботу: спочатку гідро та теплоелектростанції, пізніше – атомна генерація. На вечір 24 листопада диспетчерський центр Укренерго прогнозує зменшення дефіциту в системі», – додав оператор.

Проте повідомляється, що дефіцит в енергосистемі все одно залишатиметься. Для того, щоб тримати її стабільну роботу в таких умовах «Укренерго» продовжує застосовувати графіки обмежень споживання.

Споживачів, яким вже повернули енергоживлення, закликають не нехтувати заходами економії електроенергії.

Нагадаємо, внаслідок ракетної атаки 23 листопада зазнали пошкоджень об'єкти енергетичної інфраструктури України. Запроваджені аварійні відключення електроенергії. 

Вчорашній ракетний обстріл призвів до тимчасового знеструмлення всіх атомних станцій, більшості теплових та гідроелектростанцій. Також уражені об‘єкти електропередачі.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що Росія випустила по Києву 31 ракету, 21 з яких збила протиповітряна оборона. 

На Київщині внаслідок обстрілів 34 постраждалих. Серед них п‘ять дітей. Четверо людей загинуло.

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Теги: Укренерго електроенергія росія війна окупанти Україна

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