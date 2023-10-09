Проблеми при проходженні ВЛК? Юристи розповіли, куди звертатись
Список телефонів, за якими можна повідомити про порушення або поставити запитання щодо комісії
У разі виникнення проблем з проходженням військово-лікарської комісії українці можуть повідомити про це за телефонами гарячих ліній, розповідає Telegram-канал «Ти ж юрист».
Розповісти про проблеми або поставити питання про ВЛК можна за номерами:
Міністерство оборони України
- отримання направлення на лікування та ВЛК військовослужбовцями ЗСУ;
- необхідні документи для ВЛК;
- оскарження рішень ВЛК;
- виконання рішень ВЛК, соціальні гарантії військовослужбовців.
Телефон: 0 800 500 442
Міністерство охорони здоров’я України
- Проходження військовослужбовцями огляду МСЕК;
- ВЛК у цивільних закладах охорони здоров’я;
- прийом скарг на обслуговування в цивільних закладах охорони здоров’я.
Телефон: 0 800 60 20 19
Командування Медичних сил Збройних Сил України
- Лікування у військово-медичних закладах;
- медичне забезпечення військовослужбовців ЗСУ.
Телефон: (044) 522 83 58
Сили територіальної oборони ЗСУ
Інформаційна підтримка військовослужбовців Сил ТрО ЗСУ щодо направлення на лікування та проходження ВЛК.
Телефон: 0 800 507 028
Міністерство у справах ветеранів України
Підтримка ветеранів війни
Телефони:
- (063) 227-14-27 — з питань встановлення статусів та соціального захисту;
- (063) 035-54-68 — з питань психологічної допомоги, оздоровлення, освіти.
Національне інформаційне бюро з питань військовополонених, примусово депортованих та зниклих осіб
Підтримка родин військовополонених, примусово депортованих та зниклих осіб.
Телефон: (044) 287-81-65 (дзвінки з-за кордону)
Урядовий контактний центр
Телефони:
- 1545 - загальна урядова гаряча лінія;
- 1545 (на IVR кнопка 9) – гаряча лінія з питань ветеранів війни та членів їх сімей.
Нагадаємо, військовослужбовець може оскаржити висновки ВЛК, якщо він вважає, що рішення комісії не відображає реальний стан його здоров’я. Зробити це можна у досудовому порядку та через суд. У МОЗ зазначають, що краще розпочинати оскаржувати рішення з досудового порядку. Якщо це не матиме позитивного результату, то тоді варто звернутися до суду.
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