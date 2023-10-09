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Проблеми при проходженні ВЛК? Юристи розповіли, куди звертатись

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Проблеми при проходженні ВЛК? Юристи розповіли, куди звертатись
Можна звернутись як до Міноборони, так і до МОЗ та інших міністерств
фото: RBC

Список телефонів, за якими можна повідомити про порушення або поставити запитання щодо комісії 

У разі виникнення проблем з проходженням військово-лікарської комісії українці можуть повідомити про це за телефонами гарячих ліній, розповідає Telegram-канал «Ти ж юрист».

Розповісти про проблеми або поставити питання про ВЛК можна за номерами:

Міністерство оборони України

  • отримання направлення на лікування та ВЛК військовослужбовцями ЗСУ;
  • необхідні документи для ВЛК;
  • оскарження рішень ВЛК;
  • виконання рішень ВЛК, соціальні гарантії військовослужбовців.

Телефон: 0 800 500 442

Міністерство охорони здоров’я України

  • Проходження військовослужбовцями огляду МСЕК;
  • ВЛК у цивільних закладах охорони здоров’я;
  • прийом скарг на обслуговування в цивільних закладах охорони здоров’я.

Телефон: 0 800 60 20 19

Командування Медичних сил Збройних Сил України

  • Лікування у військово-медичних закладах;
  • медичне забезпечення військовослужбовців ЗСУ.

Телефон: (044) 522 83 58

Сили територіальної oборони ЗСУ

Інформаційна підтримка військовослужбовців Сил ТрО ЗСУ щодо направлення на лікування та проходження ВЛК.

Телефон: 0 800 507 028

Міністерство у справах ветеранів України

Підтримка ветеранів війни

Телефони:

  • (063) 227-14-27 — з питань встановлення статусів та соціального захисту;
  • (063) 035-54-68 — з питань психологічної допомоги, оздоровлення, освіти.

Національне інформаційне бюро з питань військовополонених, примусово депортованих та зниклих осіб

Підтримка родин військовополонених, примусово депортованих та зниклих осіб.

Телефон: (044) 287-81-65 (дзвінки з-за кордону)

Урядовий контактний центр

Телефони:

  • 1545 - загальна урядова гаряча лінія;
  • 1545 (на IVR кнопка 9) – гаряча лінія з питань ветеранів війни та членів їх сімей.

Нагадаємо, військовослужбовець може оскаржити висновки ВЛК, якщо він вважає, що рішення комісії не відображає реальний стан його здоров’я. Зробити це можна у досудовому порядку та через суд. У МОЗ зазначають, що краще розпочинати оскаржувати рішення з досудового порядку. Якщо це не матиме позитивного результату, то тоді варто звернутися до суду.

Читайте також: МОЗ нагадало, які документи знадобляться для проходження ВЛК
Теги: телефон Міноборони Міністерство охорони здоров'я ЗСУ

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