Проблеми при проходженні ВЛК? Юристи розповіли, куди звертатись

Можна звернутись як до Міноборони, так і до МОЗ та інших міністерств

Список телефонів, за якими можна повідомити про порушення або поставити запитання щодо комісії

У разі виникнення проблем з проходженням військово-лікарської комісії українці можуть повідомити про це за телефонами гарячих ліній, розповідає Telegram-канал «Ти ж юрист».

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Розповісти про проблеми або поставити питання про ВЛК можна за номерами:

Міністерство оборони України

отримання направлення на лікування та ВЛК військовослужбовцями ЗСУ;

необхідні документи для ВЛК;

оскарження рішень ВЛК;

виконання рішень ВЛК, соціальні гарантії військовослужбовців.

Телефон: 0 800 500 442

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Міністерство охорони здоров’я України

Проходження військовослужбовцями огляду МСЕК;

ВЛК у цивільних закладах охорони здоров’я;

прийом скарг на обслуговування в цивільних закладах охорони здоров’я.

Телефон: 0 800 60 20 19

Командування Медичних сил Збройних Сил України

Лікування у військово-медичних закладах;

медичне забезпечення військовослужбовців ЗСУ.

Телефон: (044) 522 83 58

Сили територіальної oборони ЗСУ

Інформаційна підтримка військовослужбовців Сил ТрО ЗСУ щодо направлення на лікування та проходження ВЛК.

Телефон: 0 800 507 028

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Міністерство у справах ветеранів України

Підтримка ветеранів війни

Телефони:

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(063) 227-14-27 — з питань встановлення статусів та соціального захисту;

(063) 035-54-68 — з питань психологічної допомоги, оздоровлення, освіти.

Національне інформаційне бюро з питань військовополонених, примусово депортованих та зниклих осіб

Підтримка родин військовополонених, примусово депортованих та зниклих осіб.

Телефон: (044) 287-81-65 (дзвінки з-за кордону)

Урядовий контактний центр

Телефони:

1545 - загальна урядова гаряча лінія;

1545 (на IVR кнопка 9) – гаряча лінія з питань ветеранів війни та членів їх сімей.

Нагадаємо, військовослужбовець може оскаржити висновки ВЛК, якщо він вважає, що рішення комісії не відображає реальний стан його здоров’я. Зробити це можна у досудовому порядку та через суд. У МОЗ зазначають, що краще розпочинати оскаржувати рішення з досудового порядку. Якщо це не матиме позитивного результату, то тоді варто звернутися до суду.