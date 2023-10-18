«Ісламська держава» взяла на себе відповідальність за стрілянину в Брюсселі

Один з бойовиків угруповання «Ісламська держава» здійснив напад, у результаті якого загинуло двоє людей

Підозрюваним був 45-річний тунісець

Угруповання «Ісламська держава» взяло на себе відповідальність за напад у Брюсселі 16 жовтня. Про це йдеться на сторінці угруповання в Telegram.

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Зазначається, що один з бойовиків здійснив напад, у результаті якого загинуло двоє людей.

Підозрюваним у вбивстві двох шведських футбольних уболівальників і пораненні ще одного в Брюсселі був 45-річний тунісець. Йому в 2020 році відхилили заяву на надання притулку, але він продовжував жити в Бельгії нелегально.

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Після нічного пошуку бельгійська поліція застрелила підозрюваного в кафе на півночі Брюсселя вранці 17 жовтня.

Нагадаємо, у Брюсселі призупинили футбольний матч Бельгія-Швеція після першого тайму за рахунку 1:1 з міркувань безпеки. Це сталося через стрілянину в понеділок ввечері.

За попередніми даними бельгійської поліції, приблизно о 19:15 за місцевим часом у столиці Бельгії біля площі Сентелетт пролунали постріли. Невідомий влаштував стрілянину неподалік від стадіону в Брюсселі. Загинули двоє людей, які були вболівальниками шведської команди.