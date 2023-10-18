Головна Світ Соціум
search button user button menu button

«Ісламська держава» взяла на себе відповідальність за стрілянину в Брюсселі

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
«Ісламська держава» взяла на себе відповідальність за стрілянину в Брюсселі
Один з бойовиків угруповання «Ісламська держава» здійснив напад, у результаті якого загинуло двоє людей
фото: Le Soir

Підозрюваним був 45-річний тунісець

Угруповання «Ісламська держава» взяло на себе відповідальність за напад у Брюсселі 16 жовтня. Про це йдеться на сторінці угруповання в Telegram.

Зазначається, що один з бойовиків здійснив напад, у результаті якого загинуло двоє людей.

Підозрюваним у вбивстві двох шведських футбольних уболівальників і пораненні ще одного в Брюсселі був 45-річний тунісець. Йому в 2020 році відхилили заяву на надання притулку, але він продовжував жити в Бельгії нелегально.

Після нічного пошуку бельгійська поліція застрелила підозрюваного в кафе на півночі Брюсселя вранці 17 жовтня.

Нагадаємо, у Брюсселі призупинили футбольний матч Бельгія-Швеція після першого тайму за рахунку 1:1 з міркувань безпеки. Це сталося через стрілянину в понеділок ввечері.

За попередніми даними бельгійської поліції, приблизно о 19:15 за місцевим часом у столиці Бельгії біля площі Сентелетт пролунали постріли. Невідомий влаштував стрілянину неподалік від стадіону в Брюсселі. Загинули двоє людей, які були вболівальниками шведської команди. 

Теги: поліція Ісламська держава держава напад

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Україна має перемогти у війні, а потім відновитися краще, ніж була
Чи зможе Україна стати ефективною державою?
29 вересня, 09:22
У Києві сталася масштабна ДТП: є загиблі та постраждалі (фото)
У Києві сталася масштабна ДТП: є загиблі та постраждалі (фото)
29 вересня, 00:29
Microsoft дотримується санкційного режиму проти Росії
Microsoft припинив продовження ліцензій російським компаніям
2 жовтня, 00:45
У соцмережах з'явилися фото, на яких зображено машину з написом «Я русская»
Поліція Латвії штрафуватиме водіїв за наліпки «я русский»
26 вересня, 07:08
Держава зможе побачити людину, навіть якщо її немає в реєстрі військовозобов'язаних
Міноборони посилить контроль за чоловіками, щоб уникнути ухилення від мобілізації
13 жовтня, 21:54
Ізраїль має повне право на захист від терору, як і будь-яка інша держава, вважає президент
Одна українка могла загинути в Ізраїлі, триває пошук ще двох людей, – Зеленський
7 жовтня, 21:24
Нетаньяху пообіцяв ХАМАСу важкі та жахливі часи
Нетаньяху пообіцяв ХАМАСу важкі та жахливі часи
9 жовтня, 18:06
Затриманий бив безпритульного кота об асфальт та не реагував на прохання зупинися
У Києві затримано чоловіка, який бив кота об асфальт
Вчора, 01:50
Щодня українські міста й села в прикордонних із Росією областях і вздовж лінії фронту зазнають терористичних ударів окупанта
Росія атакувала енергообʼєкти в двох областях, Зеленський розповів про ліквідацію наслідків
15 жовтня, 21:37

Соціум

«Ісламська держава» взяла на себе відповідальність за стрілянину в Брюсселі
«Ісламська держава» взяла на себе відповідальність за стрілянину в Брюсселі
Ракетний удар по лікарні в Газі: що відомо
Ракетний удар по лікарні в Газі: що відомо
Як українським біженцям отримати безкоштовне житло у Чехії: перелік організацій
Як українським біженцям отримати безкоштовне житло у Чехії: перелік організацій
Закінчуються спонсорські угоди: українським біженцям в Британії загрожує бездомність
Закінчуються спонсорські угоди: українським біженцям в Британії загрожує бездомність
У Німеччині біженці отримують кошти на облаштування житла: що треба знати українцям
У Німеччині біженці отримують кошти на облаштування житла: що треба знати українцям
Винні біженці з України? Німецькі общини нарікають на великі борги
Винні біженці з України? Німецькі общини нарікають на великі борги

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
34K
Судний день митрополита Павла. Куди зник екснамісник Лаври і що відбувається з його справою?
33K
Україна вперше використала ракети Atacms для удару по окупантах – WSJ
16K
Біженці з України масово переїжджають в одну із скандинавських країн
16K
Російські пабліки повідомляють про смерть Сергія Сивохо
12K
Близькі Сергія Сивохо повідомили про його смерть
8231
Польща після виборів. Нова політична реальність

Новини

18 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:16
Уночі окупанти запустили по Україні ракети й «Шахеди»: деталі від Генштабу
Вчора, 07:07
Стрілянина у Брюсселі, вибори у Польщі: головне за ніч
Вчора, 06:55
Хмарно й без опадів: прогноз погоди на 17 жовтня
Вчора, 03:55
17 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:00
600 днів війни. Кривавий терор і безуспішні ворожі атаки на сході України
16 жовтня, 07:31

Прес-релізи

Тактична бойова допомога пораненим для всіх військовослужбовців (ASMi)
Тактична бойова допомога пораненим для всіх військовослужбовців (ASMi)
13 жовтня, 11:00
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту