Чим відрізняється мобілізований військовий від контрактного: відповідь Міноборони

Військова служба за призовом під час мобілізації закінчується у строки, визначені указом президента України

Міноборони вказало на основні відмінності у порядку проходження військової служби за контрактом і мобілізацією

Міноборони України пояснило, які є відмінності у порядку проходження служби між військовослужбовцями за контрактом і військовослужбовцями, призваними за мобілізацією. Про це повідомляє АрміяInform із посиланням на інформацію, отриману у відповідь на запит.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Міноборони вказало на основні відмінності у порядку проходження військової служби за контрактом і мобілізацією під час воєнного стану.

Військова служба за контрактом

Терміни служби: служба закінчується у строк, вказаний у контракті, або після оголошення рішення про демобілізацію.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Військовослужбовці можуть бути відряджені до державних органів, підприємств, установ, організацій, державних та комунальних навчальних закладів для виконання завдань в інтересах оборони держави та її безпеки із залишенням на військовій службі.

Військова служба за призовом під час мобілізації

Терміни служби: служба закінчується у строки, визначені указом президента України.

Для мобілізованих існує більше підстав звільнення з військової служби через такі сімейні обставини або інші поважні причини:

Якщо дружина (чоловік) має інвалідність та/або один зі своїх батьків чи батьків дружини (чоловіка) є особою з інвалідністю І чи II групи;

перебування на утриманні військовослужбовця трьох і більше дітей віком до 18 років.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, в Україні триває повномасштабне вторгнення, а тому в системі захисту кожен українець може знайти собі місце.

Раніше у мережі з’явилася інформація про нібито блокування банківських карток ухилянтів за неявку до Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК).