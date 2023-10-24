Чим відрізняється мобілізований військовий від контрактного: відповідь Міноборони
Міноборони вказало на основні відмінності у порядку проходження військової служби за контрактом і мобілізацією
Міноборони України пояснило, які є відмінності у порядку проходження служби між військовослужбовцями за контрактом і військовослужбовцями, призваними за мобілізацією. Про це повідомляє АрміяInform із посиланням на інформацію, отриману у відповідь на запит.
Міноборони вказало на основні відмінності у порядку проходження військової служби за контрактом і мобілізацією під час воєнного стану.
Військова служба за контрактом
Терміни служби: служба закінчується у строк, вказаний у контракті, або після оголошення рішення про демобілізацію.
Військовослужбовці можуть бути відряджені до державних органів, підприємств, установ, організацій, державних та комунальних навчальних закладів для виконання завдань в інтересах оборони держави та її безпеки із залишенням на військовій службі.
Військова служба за призовом під час мобілізації
Терміни служби: служба закінчується у строки, визначені указом президента України.
Для мобілізованих існує більше підстав звільнення з військової служби через такі сімейні обставини або інші поважні причини:
Якщо дружина (чоловік) має інвалідність та/або один зі своїх батьків чи батьків дружини (чоловіка) є особою з інвалідністю І чи II групи;
перебування на утриманні військовослужбовця трьох і більше дітей віком до 18 років.
Нагадаємо, в Україні триває повномасштабне вторгнення, а тому в системі захисту кожен українець може знайти собі місце.
Раніше у мережі з’явилася інформація про нібито блокування банківських карток ухилянтів за неявку до Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК).
Коментарі — 0