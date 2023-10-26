Ізраїль анонсував нові наземні рейди у Секторі Гази

Рейди будуть проводитися «і сьогодні вночі, і найближчими днями вони триватимуть із ще більшою силою»

Армія Ізраїлю продовжить обмежені наземні операції в Секторі Гази після того, як учора ввечері піхота та танки активно діяли на кордоні, атакуючи позиції та членів організації ХАМАС. Про це заявив прес-секретар ЦАХАЛу контр-адмірал Даніель Хагарі, повідомляє The Times of Israel.

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За його словами, рейди будуть проводитися «і сьогодні вночі, і найближчими днями вони триватимуть із ще більшою силою».

Він також повідомив, що ЦАХАЛ продовжує проводити «масовані авіаційні та морські наступи» по Сектору Гази, приділяючи особливу увагу знищенню високопоставлених членів ХАМАС і тих, хто брав участь у масових убивствах 7 жовтня.

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Як повідомлялося, до Москви прибула делегація ХАМАСу, яку очолює член політбюро Абу Марзук.

Нагадаємо, палестинська терористична організація ХАМАС привітало позицію диктатора РФ Володимира Путіна та «невтомні зусилля Росії» в контексті війни з Ізраілем. У заяві ХАМАСу йдеться про оцінку позиції Путіна стосовно «сіоністської агресії проти нашого народу» і «його неприйняття блокади Гази», зупинення гуманітарної допомоги та «атак на безпечне цивільне населення».

Також «Главком» писав, що 7 жовтня терористи ХАМАС проникли на територію Ізраїлю із боку Сектору Газа. Їм вдалося захопити низку населених пунктів, але вже надвечір ізраїльські військові повернули під контроль більшу частину території. Вони також завдали ударів у відповідь по військових об'єктах і штабу ХАМАСу.

9 жовтня Ізраїль розпочав наземну операцію на території Гази, про що повідомив прем'єр-міністр країни Нетаньяху. Також військові Ізраїлю розпочали повну блокаду Сектора Газа. Голова Міноборони країни Йоав Галлант зазначив, що армія Ізраїлю має справу з «людьми-тваринами», тому відповідає відповідно.

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До слова, радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк вказав на причетність Росії до подій в Ізраїлі.