Біля палати Царьова чергує ФСБ: з'явилися нові подробиці про стан колаборанта

Перед нападом Царьов їздив у відрядження до Москви і повернувся 25 жовтня

Останнім часом силовики Царьова переконували найняти охорону, проте всерйоз він поради не сприймав

Ексдепутат та колаборант Олег Царьов перебуває у реанімації з вогнепальними пораненнями. Про це пише російський Telegram-канал Mash.

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«За нашою інформацією, стан важкий, якщо стане гірше, направлять до Москви», – йдеться у повідомленні.

Також вказується, що останнім часом Царьова переконували найняти охорону, проте всерйоз він поради не сприймав і переводив все жартома. Завжди ходив один, навіть попри попередження.

«Зараз навколо його палати посилена охорона –працюють співробітники ФСБ. Про те, що сьогодні вночі на території санаторію ім. Кірова в центрі Ялти на Царьова було скоєно замах зовсім недавно розповіли його дружині», – йдеться у повідомленні.

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У ФСБ РФ тим часом повідомили, що за фактом нападу на Царьова порушено справу про посягання на життя державного діяча: «Ведуться невідкладні оперативно-розшукові заходи і слідчі дії».

Як повідомлялося, у день замаху зрадник Олег Царьов мав на меті провести «важливу відео конференцію». Перед цим він наказав усім працівникам санаторію в Ялті йти додому. Як зазначається, що перед цим скандальний Царьов їздив у відрядження до Москви і повернувся 25 жовтня.

Нагадаємо, рідні Олега Царьова підтвердили факт замаху на колишнього народного депутата України і колаборанта. Інформація про це з’явилася на сторінці Царьова у телеграм.

Також зазначається, що на момент прибуття карети швидкої допомоги колаборант був непритомний, з великою крововтратою. Інформації про стан здоров'я на даний момент немає.

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Як повідомлялося, у тимчасово окупованій Ялті напали на колишнього народного депутата України, колаборанта Олега Царьова.

Раніше у соцмережах писали, що вночі біля будинку Царьова було помічено правоохоронців та машини швидкої допомоги.