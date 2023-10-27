Біля палати Царьова чергує ФСБ: з'явилися нові подробиці про стан колаборанта
Останнім часом силовики Царьова переконували найняти охорону, проте всерйоз він поради не сприймав
Ексдепутат та колаборант Олег Царьов перебуває у реанімації з вогнепальними пораненнями. Про це пише російський Telegram-канал Mash.
«За нашою інформацією, стан важкий, якщо стане гірше, направлять до Москви», – йдеться у повідомленні.
Також вказується, що останнім часом Царьова переконували найняти охорону, проте всерйоз він поради не сприймав і переводив все жартома. Завжди ходив один, навіть попри попередження.
«Зараз навколо його палати посилена охорона –працюють співробітники ФСБ. Про те, що сьогодні вночі на території санаторію ім. Кірова в центрі Ялти на Царьова було скоєно замах зовсім недавно розповіли його дружині», – йдеться у повідомленні.
У ФСБ РФ тим часом повідомили, що за фактом нападу на Царьова порушено справу про посягання на життя державного діяча: «Ведуться невідкладні оперативно-розшукові заходи і слідчі дії».
Як повідомлялося, у день замаху зрадник Олег Царьов мав на меті провести «важливу відео конференцію». Перед цим він наказав усім працівникам санаторію в Ялті йти додому. Як зазначається, що перед цим скандальний Царьов їздив у відрядження до Москви і повернувся 25 жовтня.
Нагадаємо, рідні Олега Царьова підтвердили факт замаху на колишнього народного депутата України і колаборанта. Інформація про це з’явилася на сторінці Царьова у телеграм.
Також зазначається, що на момент прибуття карети швидкої допомоги колаборант був непритомний, з великою крововтратою. Інформації про стан здоров'я на даний момент немає.
Як повідомлялося, у тимчасово окупованій Ялті напали на колишнього народного депутата України, колаборанта Олега Царьова.
Раніше у соцмережах писали, що вночі біля будинку Царьова було помічено правоохоронців та машини швидкої допомоги.
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