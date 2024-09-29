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У Запоріжжі змінено рух поїздів через російську атаку

Наталія Порощук
glavcom.ua
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У Запоріжжі змінено рух поїздів через російську атаку
29 вересня Росія атакувала Запоріжжя
фото: Іван Федоров

Наразі, за словами очільника ОВА, у Запоріжжі тривають рятувальні роботи

Сьогодні, 29 вересня, ворог атакував Запоріжжя. Через це змінено рух поїздів на станціях у місті. Про це повідомляє очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

«Прошу звернути увагу! Через масовану атаку та пошкодження змінено рух поїздів на станціях Запоріжжя. Слідкуйте за оновленнями «Укрзалізниці»», – йдеться у повідомленні.

У Запоріжжі змінено рух поїздів через російську атаку фото 1
фото: Іван Федоров

Наразі, за словами очільника ОВА, у Запоріжжі тривають рятувальні роботи.

У Запоріжжі змінено рух поїздів через російську атаку фото 2
фото: Іван Федоров

Нагадаємо, що сьогодні, 29 вересня, Росія атакувала житлові забудови Запоріжжя. Внаслідок чого поранено п'ятеро людей.

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Теги: Запоріжжя потяг війна росія росіяни окупанти Україна

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