Санкції працюють. Росія вже зрівнялася з державами-банкрутами за одним показником

Інформація щодо поточних втрат РФ внаслідок санкцій

1. Індекс Russia PMI, що характеризує кон'юнктуру в обробній промисловості, опустився нижче за 50 пунктів – уперше з весни 2022 р.

Цей індикатор відображає зміну економічної активності порівняно з попереднім місяцем. 50 пунктів – граничне значення: PMI нижче за нього вказує на скорочення активності, а вище – на її зростання. PMI у промисловості говорить про скорочення активності у вересні вперше з квітня 2022 р.

У вересні він становив 49,5 пункту проти 52,1 у серпні.

Цифри свідчать про закінчення 28-місячного періоду зростання російського обробного сектора: скоротилися і випуск, і нові замовлення.

Крім слабкого попиту, відзначаються затримки у термінах постачання сировини та комплектуючих, якість яких знову різко знизилася.

Швидко зростають витрати через інфляцію та подорожчання логістики, вони переважно перекладаються на споживачів – темпи зростання відпускних цін були максимальними майже протягом року.

Центробанк РФ пов'язує уповільнення економіки, що почалося, в першу чергу з проблемами на стороні пропозиції і тому підвищив ключову ставку до 19% і має намір довести її до 20%, якщо не вище.

Високі ставки теж ускладнюють життя бізнесу та позначаються на його очікуваннях. Підприємства обробної промисловості віддають на обслуговування кредитів вже чверть прибутку (до сплати відсотків).

За рівнем ставок Росія вже зрівнялася з державами-банкрутами та країнами третього світу. Поточна ставка ЦБ РФ вище, ніж у Замбії (13,5%), Гамбії (17%), Пакистані (17,5%) та наближається до рівня Анголи (19,5%). А її подальше зростання поставить Росію в один ряд із Зімбабве (20%) та Ліваном (20%).

2. У Росії в 2025 році доходи від податку на видобуток корисних копалин на газ знизяться на 30%.

Федеральний бюджет Росії в 2025 році недоотримає 440 млрд рублів нафтогазових доходів через зниження податку на газ. Це на 30% нижче за плановий показник на 2024 рік. Такі дані містяться у проекті федерального бюджету РФ.

Згідно з прогнозом, у 2025 році надходження податку на газ становитимуть 1,008 трлн рублів проти показника 2024 року в 1,448 трлн рублів, у 2026 році очікуються надходження у розмірі 1,071 трлн рублів, у 2027 році – 1,132 трн руб.

3. Кількість позичальників у Росії, які мають три кредити та більше, за 12 місяців зросла на 2,2 млн осіб.

Більшість позичальників спочатку беруть кредит у банку, потім звертаються до мікрофінансової організації (МФО).

Більше половини заборгованості з роздрібних кредитів посідає тих, хто одночасно обслуговує більше трьох кредитів.

4. Американська IT-компанія ABBYY звільнила працівників із громадянством РФ зі своїх офісів у Сербії, Угорщині та на Кіпрі.

Звільнили лише росіян, решта співробітників ще працює. Однією з причин звільнення є те, що клієнти – великі американські компанії. Можливо, вони були незадоволені тим, що до їхньої інформації можуть отримати доступ росіяни.

Компанія ABBYY була заснована у 1989 році. Штаб-квартира компанії розташовується у США. Компанія розробляє софт для розпізнавання тексту. У 2022 році ABBYY пішла з Росії.

5. Минулого тижня відвантаження російської нафти зросли на 850 тисяч б/д до 3,26 млн б/д – максимуму за три місяці.

Зросли відвантаження і з Далекого Сходу, і з балтійського порту Приморськ. Майже вся ця нафта (3,11 млн б/д) вже традиційно йде до Азії.

Ціна при цьому рухалася різноспрямовано: на балтійському напрямі нафта дешевшала на $1 за барель, тихоокеанського сорту ВСТО зростала і навіть перевищила бенчмарк Brent.

В результаті ціна відвантаженої на тижні до 29 вересня нафти склала $1,68 млрд. проти $1,29 млрд. тижнем раніше (мінімум за вісім місяців).

Експорт російської нафти Північним морським шляхом «в умовах санкцій і проблем судноплавства в Червоному морі» вже перевищив торішній – за місяць до кінця навігації без криголамів.

6. Велика Британія, США та Австралія з 1 жовтня запровадили санкції проти членів російського кіберзлочинного угруповання Evil Corp.

Evil Corp займались компрометацією британських установ охорони здоров'я, уряду та державного сектору. Для цього вони використовували шкідливе програмне забезпечення та програми-вимагачі.

Загалом Британія запровадила санкції проти 16 членів угруповання. До них буде застосовано низку заходів із заморожування активів та заборони на в'їзд до країни.

У Міністерстві фінансів США зазначили, що Evil Corp – це російська кіберзлочинна організація, відповідальна за розробку та розповсюдження шкідливого програмного забезпечення Dridex. Evil Corp використовувала Dridex для зараження комп'ютерів і викрадення облікових даних із сотень банків та інших фінансових установ у понад 40 країнах світу, в результаті чого американські та міжнародні фінансові установи та їхні клієнти зазнали збитків на суму понад 100 мільйонів доларів.

7. Південна Корея, США та Японія об’єднаються для відстеження незаконної кібердіяльності Північної Кореї.

Сполучені Штати, Південна Корея та Японія домовилися зміцнити спільні зусилля для боротьби з незаконною кібердіяльністю КНДР, спрямованою на крадіжку коштів, яка все більше націлюється на індустрію віртуальних валют.

Домовленості досягнуто під час віртуальної зустрічі заступників радників із нацбезпеки США Енн Нойбергер і Південної Кореї Ван Юн Чжона та заступника голови Секретаріату національної безпеки Японії Кейчі Ічікава.

Під час зустрічі сторони відзначили, що незаконна кібердіяльність КНДР, за рахунок якої фінансуються північнокорейські програми виробництва зброї масового знищення і балістичних ракет, стають все більш витонченими, а головними їх цілями є глобальні біржі віртуальних валют, включно з американськими, південнокорейськими та японськими. Вашингтон, Сеул і Токіо також будуть співпрацювати з країнами-однодумцями, аби відстежувати тих, хто стоїть за незаконною кібердіяльністю Північної Кореї, і вживати необхідних заходів для усунення загроз.

Згідно з даними державного Інституту стратегії національної безпеки, за останні сім років Північна Корея заробила понад 6 мільярдів доларів на хакерських атаках та інших незаконних діях, незважаючи на суворі міжнародні санкції.

8. Південна Корея наростила закупівлі сирої нафти зі США у серпні.

Згідно з останніми звітами галузевих джерел, Південна Корея значно наростила закупівлі сирої нафти зі США у серпні цього року.

Це вражаюче зростання імпорту, що збільшилося майже вдвічі і склало майже 16 млн бар, відзначається на тлі переваг у логістиці та переробці, тоді як приплив нафти з Перської затоки залишається стабільним, незважаючи на геополітичні напруження.

За даними Korea National Oil Corp, у серпні найбільші нафтопереробні та нафтохімічні компанії Південної Кореї, такі як SK Innovation, Hanwha TotalEnergies та Hyundai Oilbank, придбали вражаючий обсяг американської сирої нафти.

Аналіз S&P Global Commodity Insights показує, що за перші вісім місяців цього року Південна Корея збільшила споживання американської нафти на 35 відсотків, що є третім за величиною імпортером сирої нафти в Азії.

У річному вирахуванні було придбано до 121 млн бар.

За перші 8 місяців року поставки сирої нафти з Близького Сходу збільшилися на 3 відсотки в річному обчисленні, досягнувши рівня в 493 млн бар. Цей тренд підтверджує зростання інтересу до регіону та його значущість у світовій нафтовій індустрії.

9. Саудівська Аравія попереджає про зниження ціни на нафту до 50 доларів.