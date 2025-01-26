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Розвідники пояснили, чому вдруге за тиждень атакували Рязанський нафтопереробний завод

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Розвідники пояснили, чому вдруге за тиждень атакували Рязанський нафтопереробний завод
Рязанський нафтопереробний завод входить в четвірку найбільших НПЗ Російської Федерації
фото з відкритих джерел

Результати та масштаби пошкоджень уточнюються

Підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ та Головного управління розвідки Міністерства оборони України повторно уразили об’єкти «Рязанської нафтопереробної компанії», яка задіяна у забезпеченні російської окупаційної армії. Зафіксовано вибухи та пожежу в районі цілі. Про це інформує пресслужба ГУР МО.

Рязанський нафтопереробний завод входить в четвірку найбільших НПЗ Російської Федерації. Підприємство, зокрема, виробляє дизельне пальне та реактивне паливо ТС-1.

Окрім того, нещодавно, ракетні війська уразили передовий пункт управління (оперативна група Тихоокеанського флоту) у районі населеного пункту Корєнєво Курської області рф.

Результати та масштаби пошкоджень уточнюються.

«Бойова робота по пунктах управління ворога та важливих об’єктах, задіяних у забезпеченні армії російських агресорів, триватиме», – сказано у повідомленні розвідки.

Нагадаємо, під час атаки у ніч на 24 січня у Рязані палали мінімум три резервуари. Додатково пожежа, яка виникла внаслідок ударів БпЛА, охопила цех, де знаходиться установка гідроочистки дизельного палива та авіаційного гасу. Місцеві жителі фіксували в соцмережах, що нарахували понад 50 вибухів. 

Раніше аналітики ISW повідомляли, що Кремль вживає заходів для захисту оборонних об'єктів у прикордонних регіонах від атак українських безпілотників. Заплановано посилення сил протиповітряної оборони. 

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Теги: дизельне пальне пальне робота завод пожежа

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