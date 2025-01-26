Розвідники пояснили, чому вдруге за тиждень атакували Рязанський нафтопереробний завод

Результати та масштаби пошкоджень уточнюються

Підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ та Головного управління розвідки Міністерства оборони України повторно уразили об’єкти «Рязанської нафтопереробної компанії», яка задіяна у забезпеченні російської окупаційної армії. Зафіксовано вибухи та пожежу в районі цілі. Про це інформує пресслужба ГУР МО.

Рязанський нафтопереробний завод входить в четвірку найбільших НПЗ Російської Федерації. Підприємство, зокрема, виробляє дизельне пальне та реактивне паливо ТС-1.

Окрім того, нещодавно, ракетні війська уразили передовий пункт управління (оперативна група Тихоокеанського флоту) у районі населеного пункту Корєнєво Курської області рф.

Результати та масштаби пошкоджень уточнюються.

«Бойова робота по пунктах управління ворога та важливих об’єктах, задіяних у забезпеченні армії російських агресорів, триватиме», – сказано у повідомленні розвідки.

Нагадаємо, під час атаки у ніч на 24 січня у Рязані палали мінімум три резервуари. Додатково пожежа, яка виникла внаслідок ударів БпЛА, охопила цех, де знаходиться установка гідроочистки дизельного палива та авіаційного гасу. Місцеві жителі фіксували в соцмережах, що нарахували понад 50 вибухів.

Раніше аналітики ISW повідомляли, що Кремль вживає заходів для захисту оборонних об'єктів у прикордонних регіонах від атак українських безпілотників. Заплановано посилення сил протиповітряної оборони.